原居民憂影響風水反對計劃 天水圍「光村」四度城規申請延遲 明年恐難落成

創辦人：仍與當區居民「傾緊」

「要有光」創辦人余偉業被問及「光村」時表示，至今仍就「光村」計劃與當區居民「傾緊」；意味「光村」難在明年內落成。

余去年接受訪問曾表示，擬計劃在該3幅天水圍地皮，興建3幢2至3層高的建築物，提供約100個單位，每個單位面積約300平方呎，料地皮可使用至2047年，讓有暫時經濟困難的「短貧戶」入住，期望透過提供配套和訓練，協助他們向上流動，當時他預料最快於2022年落成。而為配合附近屏山文物徑，項目不會打樁，愈接近古蹟的建築物高度會愈矮，建築物亦會配合聚星樓等周遭古蹟的氛圍等。

不過計劃仍遭到當區原居民不滿，有屏山原居民今年初更在區內欄杆掛上大量橫額反對興建「光村」，並架起棚架圍封聚星樓，掛上寫有「誓死保護屏山古蹟文物」等橫額。

擬提供70伙 較原計劃減三成

根據城規會資料，「要有光」已四度向城規會提出延遲申請規劃，最新提交申請擬縮減發展規模，只提供70伙，建築物高度不多於3層，單位數量即較原先減約三成，並增休憩用地；目前最新申請供公眾查閱的期限至本月10日屆滿。