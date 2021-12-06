「光屋」助短貧青年向上流 須訂個人計劃改善收入 年輕母親重投職場

深井光屋於2016年推出，屬政府過渡房屋政策推出前，由民間與政府合作的首代社會房屋項目，共提供44個單位，租金以低於市價、按住戶負擔能力釐定，介乎3000多至5000多元，租期最多3年。

6年助百戶 深井項目獲政府支持續約

余偉業表示，深井光屋營運5年多，主要協助貧窮線與公屋線之間的短期貧窮青年夫婦家庭，不少具較高學歷及工作經驗，普遍不想倚靠政府福利而希望倚靠自己能力，以改善生活環境。他表示，入住光屋租戶須提交「個人發展計劃」，「要有光」會為住戶度身訂做發展指標，推動住戶向上流動。

他又稱，根據政府公布最新的貧窮報告，估計全港現時約有10萬名「短貧青年」，但入住光屋的青年短貧家庭卻未受此趨勢影響，以入住前後作對比，平均每戶就業率由51%增至70%，約七成住戶月入增加，每戶平均月入由1.5萬增至約2萬元，增加約32%；有九成住戶在入住期間亦增加儲蓄水平，由平均5萬增至9萬元，增幅約81%。

平均每戶入息增32％ 儲蓄增81%

他說，由於儲蓄水平提升，約25%光屋住戶稱會考慮置業，脫離以往只能租住劏房的生活；為實現置業目標，這批住戶亦有更大動力向上拼搏，過去曾有住戶遷出光屋後，成功購買居屋，從而改善生活環境，故認為在光屋模式下，已令不少短貧家庭「跳過公屋直接考慮居屋」。他表示，根據以往數據，約六至七成住戶遷出後，亦可租住私樓單位而非劏房單位，亦有兩至三成住戶獲分派公屋。

遷入後心態更積極 望儲首期買居屋

今年初與丈夫及3歲女兒入住光屋的Angel表示，入住前一家居於柴灣的公屋單位，與丈夫家人共5人同住，面積僅200多呎，環境擠逼，家人間中會有摩擦；加上自誕下女兒後，她辭去美容業全職工作專心照顧女兒，一家倚賴丈夫從事運輸業的1萬多元收入，形容以往「夠住夠食就算」，沒太多儲蓄，亦不考慮置業。

在社工轉介下，她一家三口遷入光屋，並訂下發展目標，丈夫因而更努力工作，目前月入增至約2萬元，每月儲蓄亦開始達5000元水平。

她稱，由於有鄰居協助照顧女兒，她亦有較多時間兼顧家庭與工作，期望未來轉做鋼琴老師和跆拳道教練。她形容入住光屋後她與丈夫心態較以往積極，亦希望租約完滿後可儲蓄到首期購買居屋。

余偉業稱，相信本港仍有許多政府或私人持有的閒置物業，可發展為光屋，目前正物色合適選址，冀發展更多光屋項目。

明報記者