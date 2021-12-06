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《香港志》第二冊談港參與改革開放 89年未提六四

【明報專訊】繼去年推出《總述 大事記》，團結香港基金成立的「香港地方志中心」（下稱中心）今日出版《香港參與國家改革開放志》，上下兩冊記載由1970年代至2017年多項大事。中心稱該書主題為改革開放後，「香港發揮的作用、和內地交流互動的歷史與現狀」，惟大事記中89年未有提及六四事件及支聯會「平反六四」集會等。中心總裁林乃仁表示，並非洗白，而是想扣緊「香港怎推動國家經濟發展」主題；主編陳坤耀則表示，部分章節載有貿易和發展數字，「間接反映受六四影響」。

中心：扣緊「港推動國家經濟」

中心在2020年成立，目標是2027年前，分階段出版《香港志》，記述自然、經濟、文化、政治等範疇。《香港參與國家改革開放志》分19章，並附有一篇大事記（見表），惟1989年大事中，僅提及廣佛高速公路正式通車、皇崗口岸邊檢綜合檢查站開放貨運通道等，未有提及六四事件及支聯會「平反六四」集會。林乃仁說，新書重點在於本港如何推動國家經濟發展，「也有人問慈善扶貧為何寫得少，因為（我們）需衡量，如果再那樣（寫下去），就不止兩本書了」。

中共中央在改革開放40周年時，批准出版《改革開放四十年大事記》，提及1989年時，指「春夏之交，北京和其他一些城市發生政治風波，黨和政府依靠人民，旗幟鮮明反對動亂」。被問到中心編書是否採取比中央更嚴格準則，以致不提六四，林說，新書做法與史書不同，「不講朝代更迭，不評論該時代皇帝好不好，只說那時代發生的事」。

強調非洗白 六四佔中載日後專章

林又強調並非洗白該段歷史，又指六七暴動、六四事件，以至佔中運動等，會載於日後出版的「政治」專章，但稱「政治最難做，香港政治好特別，敏感性強」。根據中心出版規劃表，政治專章料於2023至2026年出版，涵蓋香港回歸、立法機關及地方議會、社會運動、政治團體等。

主編：貿易發展數字 間接見六四影響

主編之一、嶺南大學前校長陳坤耀說，新書間接反映六四事件，指書內提及貿易和發展時，「數字坦白話你知那幾年有interruption（中斷），有阻礙進展」，強調堅守編書「述而不論」原則。另一主編、前港區人代劉佩瓊說，書內每句說話有出處，「不理好壞對錯，都是事實」。

中心今日於禮賓府舉行《香港參與國家改革開放志》出版典禮暨《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式。

相關字詞﹕六四事件 香港地方志中心 香港參與國家改革開放志 團結香港基金

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