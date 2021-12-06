心電圖異常僅開止嘔藥 未察心肌梗塞 曾打疫苗病人亡 屯院認斷錯症

胸口不適 入院首日照心電圖未見異常

患高血壓、心臟病及曾中風的57歲男病人上月30日晚約7時半因抽筋及胸口不適，被送屯門醫院，抵達急症室後再抽筋，被列危殆，治理後稍好轉並轉往內科病房。據檢查報告，其腦掃描、心電圖、心臟酵素指數、血壓、血氧讀數無異常；翌日凌晨約4時半病人心電圖顯示異常，當值醫生再檢視其他臨牀表徵及驗血報告，惟未根據心電圖異常情况及時作心肌梗塞診斷，只因應病人嘔吐而處方止嘔藥。

為臨牀判斷錯誤醫生應對致歉

同日早上11時許病人向主診醫生表示胸口不適，醫生隨即檢視病歷，安排抽血、緊急心電圖檢查及處方硝酸甘油，參與會診的心臟科醫生決定安排病人往心臟科深切治療部及施通波仔手術，惟病人下午1時心臟驟停及失去知覺，需急救及插喉。主診醫生曾致電家人指病人情况急轉直下，要求家屬當刻考慮是否不做心肺復蘇，令家人失望不安，病人下午2時心臟驟停，醫生施以心肺復蘇並注射強心藥，病人2時32分離世。

院方稱非常關注今次事故，醫院代表本月3日與死者家屬會面，院方就病人心肌梗塞臨牀判斷錯誤及主診醫生通知家屬病情時未充分顧及家屬感受「表示深切歉意」，承諾積極跟進及提出改善措施，避免同類事件發生。內科已加強提醒醫生密切留意病人心電圖變化，有疑問應盡快請示上級，並提醒醫護就嚴重個案加強溝通。死者入院前14日內曾接種新冠疫苗，院方已通報衛生防護中心。

心臟科專科醫生何鴻光表示，心肌梗塞症狀可包括胸口痛、手臂痛、冒冷汗、嘔吐，有人會覺得消化不良，因人而異；醫生除了從病人病徵及心電圖判斷，會抽血了解心臟酵素指數有否急升。

專家：倘不察明顯異常 須承後果

他說很早期的心臟缺血，未必能從心電圖看出，但有些情况明顯例如典型的ST段抬高，則會懷疑心臟缺血或受損。惟他指院方沒交代當時心電圖異常情况為何，倘明顯異常但仍看不出，醫生須承擔後果。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676