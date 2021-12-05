調查：近半學生願捐贈器官

基金會於2019年11月至今年7月間，以問卷訪問約4200名中學生。調查顯示，四成七受訪者願在離世後捐贈器官，當中高中生數量較多，基金會估計與他們更了解相關知識有關。另有四成七受訪學生稱「未決定」，餘下的學生則不願意捐贈器官。

未擬捐者逾半盼留全屍

近2200名不願意或未決定會否捐贈器官的學生中，五成七人因希望保留屍體完整。香港器官移基金會創辦人兼創會主席何繼良形容，結果反映受訪者深受中國傳統思想影響。問卷亦列出6條器官捐贈相關問題，其中最少學生答對「登記成為捐贈者有沒有年齡限制」，不足一半人知道器官捐贈並無年齡限制。調查中逾九成受訪者並未登記成為器官捐贈者。

基金會自上年初已開展器官捐贈初中教材計劃，推出本港首份以健康及品德教育面向，帶出「器官捐贈」知識及意義的初中教材套。何繼良表示，不少初中生初期對器官捐贈或感抗拒，故教材不會以此切入，反而教育學生珍惜生命、培養同理心及建立正確價值觀。