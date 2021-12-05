復耕重建生境 引鄰區「倖存魚」復育 米魚荔枝窩「重生」

明報記者 馬耀森

俗稱「米魚」的本地原生淡水魚「弓背青鱂」，昔日常見於農田旁邊水道及儲水池，尤其是稻田，以水裏的藻類和蚊子幼蟲等食物維生。米魚體型細小，成年米魚身體只有約4厘米長，魚身呈淡黃色，在水中並不突出。由於農業式微，米魚生境大幅縮減，加上政府早年引入外來物種食蚊魚治蚊，但後來食蚊魚大量繁殖，又與本地物種競爭食物，威脅米魚生存機會，導致數量驟減，引發滅種危機。

農業式微兼政府引入食蚊魚 致滅種危機

長春社與香港鄉郊基金於荔枝窩推動復耕，當中於2018年試驗在當地重新引入米魚，為期3年的計劃剛於9月底完成。長春社保育經理吳英嬋表示，荔枝窩昔日種植稻米，後來農田荒廢，近年復耕後已見不到米魚蹤影，故計劃在當地復育米魚。為重新建構適合米魚棲息的生境，研究團隊於農田水道較上游位置，將一幅約30平方米的濕地挖深並闢作儲水池，作為引入米魚的「源頭」。

吳英嬋解釋，將米魚引入較上游位置，而不是將魚在不同地點「野放」，是希望牠們先適應一個地點的環境，然後自然擴散，例如隨水池連接的水道，游到下游各處，或在雨季下雨時隨水流擴散到附近河溪，「是牠們自己選擇落腳的位置」，顯示適合在該生境生活。

引入220條今變數千 大部分水道見蹤影

復育米魚計劃首階段剛完結，米魚數量亦已從最初約200條增至現時數千條，棲息範圍由「源頭」的儲水池至現時荔枝窩復耕的農田大部分水道均見蹤影，吳英嬋認為已成功重新引入。

參與復育計劃的淡水生態學者、港大生物科學學院研究員蘇英健表示，荔枝窩復耕初期不見米魚，相信已絕迹當地，但本港個別地方如新界東北的鎖羅盤、三椏村，大嶼山的大蠔、二澳等地仍有米魚蹤迹。中大曾分析不同地點的米魚基因，發現荔枝窩附近鎖羅盤的米魚基因與其他群組分別較大，估計鎖羅盤與荔枝窩的米魚基因較接近，故決定將鎖羅盤的米魚重新引入荔枝窩，「又可以買個保險，以免鎖羅盤的米魚出事，就會全軍覆沒」。

蘇英健表示，計劃前期在鎖羅盤捕捉數十條米魚，並於實驗室繁殖，2017年秋季分階段將220條米魚置於多個經改裝的膠箱內，並將膠箱浮於儲水池的水面，池水可經膠箱改裝的小孔進入，令米魚有如置身於自然環境，不受其他物種影響，並觀察牠們是否適應野外環境；經過首個冬季，發現整體存活率達91%，效果理想，故2018年將米魚釋放到池中，任由牠們隨水漂流到下游水道及河溪，之後一直監察分佈及數量。

吃藻助淨化水源 證生態農耕可並存

米魚重現荔枝窩，除令原生物種重新引入，對生態及農耕活動亦有意義。蘇英健稱，每種物種在生態環境都扮演着重要角色，以米魚而言，雖然體型細小，但進食藻類的習性有助淨化水源，對農耕默默貢獻。吳英嬋則稱，復育米魚反映生態與農耕活動可並存，故團隊會要求當地農夫在清理河道雜草時不要太徹底，否則令米魚沒地方匿藏，而當地農耕者只要彈性調動農業操作，就可令本地原生物種如米魚有多一點生存空間。

（城市保育）