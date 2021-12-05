上周確診染變種無病徵 打齊針八旬翁危殆

昨日新增的4宗個案全部帶L452R變異病毒株，其中一人是外傭。近期本港的確診患者情况大致穩定，但昨日出現一宗重症，為已接種兩劑復必泰疫苗、感染變種病毒株的80歲男子（第12431宗），於11月28日公布確診時並無病徵，昨日情况轉為危殆。據了解，他出現肺炎導致呼吸衰竭，需要入深切治療部聞四度氧氣。

原患糖尿高血壓冠心病 近日肺炎

據悉，該病人本身患糖尿病、高血壓及冠心病，於上月24日由加拿大返港，在何文田九龍維景酒店檢疫期間確診，帶L452R變種病毒株，他曾於5月及7月在加拿大接種復必泰疫苗。消息稱，他入院時抗體只有75.4，即屬低水平，相信如無打疫苗，情况會更差。

廣州增一確診 暫未剔出回港易適用地區

此外，廣州昨日新增一宗確診，據廣州市衛健委公布，患者是一名50歲男子，在白雲區入境隔離酒店工作人員例行核酸檢測中被發現，他感染Delta變種病毒，其所住的小區、當地一間小學及「均禾文星酒店」等範圍要全民檢測，該酒店亦被列為中風險地區。截至昨晚9時，廣州市或市內小區都不在「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區名單」上，食物及衛生局稱，會按情况適時更新名單。

（新冠疫情）