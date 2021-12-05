黃家和引述特首：農曆年後推疫苗護照

黃家和昨日表示，上周五（3日）在一個活動中遇到林鄭月娥，他建議林太別急於推出「疫苗護照」，並指現時新冠疫苗接種率約七成，仍有三成人未打針，若強推「疫苗護照」會影響食肆生意，建議接種率升至八成才推行。他引述當時林太回答「唔會咁快，農曆年之後啦」。本報昨向特首辦查詢是否明年2月農曆新年後才推「疫苗護照」，至截稿前沒獲回覆。

倡疫苗護照豁免看齊安心出行

至於強制使用安心出行於周四擴至18類處所，黃家和稱政府仍未公布豁免安排，餐飲業界普遍支持強制使用安心出行，「有部分人不想用安心出行，但都要食飯，就用外賣平台買，食肆照樣可做生意」。他認為日後「疫苗護照」最好與安心出行有同樣豁免安排，免得混亂。

前日有消息稱長者、16歲以下，以及殘疾人士進入食肆等處所可獲豁免使用安心出行，至於食肆等處所如何分辨誰是殘疾者，消息指可以用社署的殘疾登記證明，也可以靠常識合理分辨，若未能分辨，不是食肆的責任。

業界憂難辨殘疾者 「寧願不做他生意」

現代管理（飲食）專業協會主席、昇悅集團主席梁志偉表示，難憑肉眼辨別出部分殘疾者，屆時要「摸住石頭過河」，「若不能確保對方屬殘疾人士，寧願不做他的生意都不想違規」。

梁志偉說已叫部分員工周四取消例假，並將安排兩名員工在店門口「盡量人釘人」，確保客人有用安心出行。

稻苗學會會長黃傑龍稱，已向政府清楚表達食肆無責任、無權力查核顧客身分證或其傷殘登記證明，職員擔憂分辨顧客是否殘疾者時或惹爭端。黃傑龍認為日後只要顧客自稱是殘疾者，食肆就應讓其「填表」，一旦遇巡查發現其說謊，該顧客就犯法，食肆不應因此受罰。他說周四的新安排只有A類食肆要重新適應，對B、C、D類食肆影響不大。

社協：陸續收到市民捐手機

社區組織協會幹事吳衛東表示，陸續收到市民捐贈智能手機，不過無家者即使獲贈智能手機，亦會擔憂被偷走、無法充電、無電訊服務等問題，建議當局容許無家者繼續「填紙仔」，長遠研究以登記八達通卡及智能身分證號碼代替安心出行。

明報記者

（新冠疫情）