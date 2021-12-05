急症室AI篩查肺片 尋出4宗疑癌症

醫局抽查920張 未見「假陰性」

新界西醫院聯網急症科顧問醫生雷俊達稱，每10個急症室病人就有兩三個要照肺，若按近日一周每日平均求診人次達4000多人計算，每日急症室或需處理逾千張肺片。AI系統可為醫生「提供多對眼」，偵測到可疑部分，如陰影或花白，會發出紅色警示提醒；現時醫院於病人離開急症室後，翌日會安排高級醫生覆檢肺片，此時系統亦會按風險為肺片排優次，令醫生可盡早覆檢高危案例，減少出錯。

病人或感知落差 「多對眼」防漏

醫管局高級醫療信息經理陳嘉賢解釋，有時急症病人向醫生描述的病徵或有「感知落差」，與實際病情有異，加上急症室繁忙，醫生需短時間診斷，若病人向醫生稱腹痛，醫生檢查X光片時或只專注研究腹腔，致未能及早察覺其他部位異常。AI則會分析整張X光片，協助醫生確保無「走漏眼」。

自局方陸續於全港急症室引入AI技術，今年1至11月中已分析逾66萬張肺片，當中抽查了天水圍醫院急症室於今年4月1至10日拍下的920張肺片，AI系統向其中174張發出警示，這些肺片經醫生檢視後確認當中27張肺部有陰影，或有腫瘤，其中4人很可能確診患癌，其餘147張則呈肺花等異常，或有其他肺部病變。醫管局稱系統提供的分析沒有臨牀上重要的假陰性，有異常的肺片均被AI篩出。

將擴至專科門診 瑪嘉烈正試行

2018年3家公院「睇漏X光片」致病人被漏診肺癌而延誤治療，當中有病人是恆常在專科覆診照肺。陳嘉賢稱，未來專科門診亦會引入相關AI技術，10月底已於瑪嘉烈醫院試行，日後會擴展至其他醫院。

另外，局方亦正將AI篩查技術拓展至髖關節及俗稱胃喉的鼻胃管定位X光。陳補充，每逢冬季服務高峰期均出現不少長者跌倒致骨裂骨折個案，加上患慢性病長者或需插胃喉進食，料不少長者可受惠於新技術。