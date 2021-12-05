稱六四「傷痛經驗」 新主教周守仁：可續祈禱

【明報專訊】梵蒂岡今年5月公布任命耶穌會中華省省會長周守仁接任天主教香港教區第九任主教，昨舉行晉牧禮儀。周守仁在致辭稱，相信教會不能缺少青年人，「無青年人的教會，是沒有將來的教會」。他其後接受傳媒查詢時形容六四「係一個傷痛經驗」，被問教會能否繼續辦六四祈禱會，他說過往一直有為亡者祈禱，將來也可繼續為修和及共融祈禱，「這些是絕對可以」。
「無青年人的教會無將來」
晉牧禮儀昨在堅道聖母無原罪主教座堂舉行，由教區宗座署理湯漢樞機主禮，並由榮休主教陳日君樞機、輔理主教夏志誠襄禮。特首林鄭月娥、前特首曾蔭權及太太鮑笑薇、創新及科技局長薛永恒等亦有出席。周守仁的任命狀形容他接受良好培訓，稱職處理耶穌會事務，熟悉本地情况，盼他能「以自己言行，光照其他的人」。
祝聖禮上，湯漢、陳日君及夏志誠把手放在為周守仁頭上「覆手」祝福，然後主禮主教向周守仁授予福音書、戒指、禮冠及牧杖，周隨後登上香港教區主教座位。周守仁與司鐸、執事、教友等代表擁抱，互祝平安，又表示希望大家多給他意見、提點，感謝各位容許他與大家同行，形容這是他的福分。
無「治理大計」 願聆聽諮詢
周守仁昨日致辭形容，自己獲任命「是哪裏修來的福呢？」希望幾年後大家都會認為這個任命是為大家、教區及香港的福氣。他說，最初對此任命經過一番掙扎，但承諾會全心、全力、全意承擔作為使命，盡力而為。他說，自己雖無「治理大計」，但相信諮詢、聆聽、交談等不可或缺，他稱教會不可忘記貧苦、被邊緣化及被遺忘的人，以及生態環境。
周守仁會見傳媒時被問到自己是否因較溫和，才被選為新一任香港教區主教，他說自己「真的不知道，但其實溫不溫和，是有個包容性、容納性，都要給他們機會發表出來」。他又認為，溝通需要各方面都有誠意，放下自己的堅持，「每人都有他堅持的，都會有核心價值，但價值內也可相遇」。
籲看遠一點 給年輕人空間表達自己
周守仁致辭講到無青年人的教會無將來，傳媒問他香港有否將來，他以長頸鹿比喻，「不要被現在的情况框着自己的看法，現在發生了這些事，令我們覺得不舒服、不開心，但我們要望遠一點」，只要給年輕人空間表達自己，陪同他們找到將來的願景即可，對年輕人有信心。
被問到對六四事件看法，他形容「是一個傷痛經驗」，不希望再發生。至於任內會否再有六四祈禱會，他說：「在教會裏，我們為亡者祈禱一直都有，我們亦可以繼續為修和祈禱，為共融祈禱，這些是絕對可以」。他又說《港區國安法》仍在發展階段，不太清楚，「要靜待、去聽」，假如被問到意見亦願意表達；而他未回應中梵關係、國家宗教局有否約見等。