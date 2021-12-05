稱六四「傷痛經驗」 新主教周守仁：可續祈禱

「無青年人的教會無將來」

晉牧禮儀昨在堅道聖母無原罪主教座堂舉行，由教區宗座署理湯漢樞機主禮，並由榮休主教陳日君樞機、輔理主教夏志誠襄禮。特首林鄭月娥、前特首曾蔭權及太太鮑笑薇、創新及科技局長薛永恒等亦有出席。周守仁的任命狀形容他接受良好培訓，稱職處理耶穌會事務，熟悉本地情况，盼他能「以自己言行，光照其他的人」。

祝聖禮上，湯漢、陳日君及夏志誠把手放在為周守仁頭上「覆手」祝福，然後主禮主教向周守仁授予福音書、戒指、禮冠及牧杖，周隨後登上香港教區主教座位。周守仁與司鐸、執事、教友等代表擁抱，互祝平安，又表示希望大家多給他意見、提點，感謝各位容許他與大家同行，形容這是他的福分。

無「治理大計」 願聆聽諮詢

周守仁昨日致辭形容，自己獲任命「是哪裏修來的福呢？」希望幾年後大家都會認為這個任命是為大家、教區及香港的福氣。他說，最初對此任命經過一番掙扎，但承諾會全心、全力、全意承擔作為使命，盡力而為。他說，自己雖無「治理大計」，但相信諮詢、聆聽、交談等不可或缺，他稱教會不可忘記貧苦、被邊緣化及被遺忘的人，以及生態環境。

周守仁會見傳媒時被問到自己是否因較溫和，才被選為新一任香港教區主教，他說自己「真的不知道，但其實溫不溫和，是有個包容性、容納性，都要給他們機會發表出來」。他又認為，溝通需要各方面都有誠意，放下自己的堅持，「每人都有他堅持的，都會有核心價值，但價值內也可相遇」。

籲看遠一點 給年輕人空間表達自己

周守仁致辭講到無青年人的教會無將來，傳媒問他香港有否將來，他以長頸鹿比喻，「不要被現在的情况框着自己的看法，現在發生了這些事，令我們覺得不舒服、不開心，但我們要望遠一點」，只要給年輕人空間表達自己，陪同他們找到將來的願景即可，對年輕人有信心。

被問到對六四事件看法，他形容「是一個傷痛經驗」，不希望再發生。至於任內會否再有六四祈禱會，他說：「在教會裏，我們為亡者祈禱一直都有，我們亦可以繼續為修和祈禱，為共融祈禱，這些是絕對可以」。他又說《港區國安法》仍在發展階段，不太清楚，「要靜待、去聽」，假如被問到意見亦願意表達；而他未回應中梵關係、國家宗教局有否約見等。