「母代繳如罰屋企人」 年輕被告冀判監不罰款

報告評最年輕者可勞教 官疑無反省

第四被告徐慶鈞是髮型師，其代表大律師石書銘昨呈上20頁求情陳辭，並補充稱不少涉管有無線電通訊器具的同類型案件判罰款，但被告冀以非罰款形式處理。他解釋，被告生於單親家庭，案發時20歲的他一直工作支持家中開支，甚至支付哥哥學費。他每月大部分收入交予母親，自己沒積蓄，若判罰款須由母親代繳，形容是「罰緊佢屋企人」，故建議判以周計的刑期，與暴動刑期同期執行。

21人中年紀最小的周錦濤案發時18歲。代表大律師曾藹琪陳辭稱，勞教中心及教導所報告顯示，被告在學校有正面評價，亦無案底，考慮其年紀和健康，適合勞教中心或教導所判刑。惟陳官打斷稱，報告顯示被告仍不明白當日為何被捕，質疑他「發生咗咁耐仍然無反省」。曾藹琪認同對法律的無知並非借口，但認為教導所可助被告花時間反思。

（反修例風暴）