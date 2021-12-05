「母代繳如罰屋企人」 年輕被告冀判監不罰款

【明報專訊】前年7．28上環衝突20名被告受審後暴動罪成，辯方昨呈上多封由各被告的親友、上司、老師等撰寫的求情信，描述各人是好家人、好學生等，其中另有一項無牌管有無線電通訊器具罪成的第四被告案發時僅20歲，是家中經濟支柱，辯方建議判處監禁式刑罰而非罰款，並與暴動刑期同期執行，否則罰款是「罰緊佢屋企人」，要單親母代繳。另最年輕的第十四被告案發時18歲，報告評估他適合判入教導所或勞教中心，惟區域法院法官陳仲衡質疑報告指他不明白為何被捕，反映他未反省。
報告評最年輕者可勞教 官疑無反省
第四被告徐慶鈞是髮型師，其代表大律師石書銘昨呈上20頁求情陳辭，並補充稱不少涉管有無線電通訊器具的同類型案件判罰款，但被告冀以非罰款形式處理。他解釋，被告生於單親家庭，案發時20歲的他一直工作支持家中開支，甚至支付哥哥學費。他每月大部分收入交予母親，自己沒積蓄，若判罰款須由母親代繳，形容是「罰緊佢屋企人」，故建議判以周計的刑期，與暴動刑期同期執行。
21人中年紀最小的周錦濤案發時18歲。代表大律師曾藹琪陳辭稱，勞教中心及教導所報告顯示，被告在學校有正面評價，亦無案底，考慮其年紀和健康，適合勞教中心或教導所判刑。惟陳官打斷稱，報告顯示被告仍不明白當日為何被捕，質疑他「發生咗咁耐仍然無反省」。曾藹琪認同對法律的無知並非借口，但認為教導所可助被告花時間反思。