7‧28上環案陳情 引馬丁路德金名句 認罪者：暴動是不被傾聽者的語言

暴動罪成的21人案發時介乎18至33歲，昨由囚車押送到庭，開審前不時向旁聽席親友揮手、舉心形手勢等，有親友在席間拭淚。本案原是區域法院案件，昨移師西九龍裁判法院求情。案件押後明年1月8日判刑，各被告須還押。

指7．21警縱容暴力 「對不公義憤怒」

簡健煌（24歲）開審前認罪，已還押逾1年，他解聘律師，昨手持兩頁陳辭自辯。他首先解釋7月28日案發前因，是7．21白衣人事件中警方對暴力的縱容令公眾「寒心」，及後的示威及本案皆「承載對不公義的憤怒」；又引述馬丁路德金名言「暴動是不被傾聽者的語言」，認為當一個城巿有暴動時，應感羞恥的不是人民，而是政府。

簡健煌續描述反修例示威初期，過百萬人和平遊行展現民意如山，惟政府繼續獨行獨斷，引發後來連串示威；示威初衷是冀政府還政於民，惟公眾在制度上沒充分話語權，亦無任何和平方式可扭轉制度，令制度成為一種壓迫，又引用毛澤東名言「哪裏有壓迫，哪裏就有反抗」，形容毛一早點出革命因由。

無愧於心 陳情是「小小掙扎」

他稱重犯機率取決於政權，並引述周星馳電影中，皇上要求丐幫幫主解散丐幫，幫主回應「如果皇上治理得天下國太民安、豐衣足食，又怎會有人想做乞兒呢？」

他亦「直認暴動而不諱」，案發時他確實鹵莽，但不認為出發點有錯，除對身邊的人有愧疚外，無愧於心，重申不打算求情，但歡迎法庭輕判，「這份陳情書是我嘗試活在真實之中，一份小小而實在的掙扎」。陳辭完畢後旁聽者鼓掌。

首被告求情：暴動絕迹 判刑毋須阻嚇

另外，代表首被告的大律師關文渭求情稱，大部分被告個人行為的暴力程度低，冀法庭考慮，又提到本港法律去年出現重大改變，暴動已「絕迹」，法庭毋須透過本案判刑達阻嚇。

代表第四及第二十二被告的大律師石書銘表示，案發時社會背景特殊，事件由社會未能化解的矛盾所生，眾被告「不是一班人想出來搞事」，他們犯案亦並非因本質壞；若非社會事件，眾被告不會在法庭出現，面對數以年計刑期。他冀法庭給予被告機會「翻過這一頁」，盡快完成刑期，實踐抱負。

官同意各被告不同黑幫毆鬥者

多名辯方律師呈上求情信及解釋被告背景，其中案發時僅20歲的第四被告是家中經濟支柱（見另稿）。辯方又形容眾被告「是一班好好的小朋友」，法官陳仲衡同意，認為各被告「絕非一些在黑社會毆鬥案件中會見到的被告人」。

案件押後至明年判刑，其間各人須還押。各人親友在散庭時向犯人欄高呼「回信呀」、「聽日見」、「著多件衫」等。

前年7．28上環衝突有49人被捕，當中44人被控暴動罪，分3案處理，其中本案有24人被起訴，當中23人否認暴動罪受審，上月法庭裁定20人暴動罪成，其餘3人暴動罪脫，簡健煌是唯一認罪者。

【案件編號：DCCC871/19】

（反修例風暴）