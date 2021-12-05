警巡酒吧派對房 票控13人未掃安心

警方前晚突擊搜查灣仔區酒吧，在駱克道37至39號一餐飲處所內，發現8男4女顧客（21至42歲）沒有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）（下稱「限營業令」）的要求掃描安心出行二維碼，遂向他們發出定額罰款通知書。30歲男負責人涉嫌違反限營業令被票控。

前晚11時許，警方突擊搜查觀塘區多間派對房間，發現一間位於成業街11號的派對房間疑違規營業，拘捕30歲姓陳女負責人，她涉嫌違反限營業令被帶署扣留。此外，一名28歲男子因未有掃描安心出行，警員向他發出定額罰款通知書。

搗油尖3無牌酒吧

拘21人 酒客最細15歲

另外，警方前晚打擊油尖區內無牌賣酒活動，突擊搜查3間分位於彌敦道546號、山林道38號及漆咸道南115號的懷疑無牌酒吧，拘捕兩男一女負責人（18至20歲），他們分別涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途、向未成年人售賣令人醺醉的酒類，以及違反限營業令。一名18歲男職員及一名19歲女職員涉嫌無牌售賣酒類飲品被捕。另外，5男11女顧客（15至44歲）涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，當中5男6女另涉違反限營業令及限聚令被票控。警方在行動中共檢獲222罐啤酒及64支烈酒和餐酒，總值約5萬元。