9歲童刀片插傷男童 事主家人不滿「未足10歲免刑責」

受傷男童的姑姐黃小姐在網上公開事件，提醒其他住戶小心。她說，上周四傍晚約7時，其9歲侄兒在帝景灣內的公園，與兄長及一名友人玩耍，其間附近一名男童揮舞一支頂端貼着刀片的樹枝，割向身旁的樹葉，又割爛侄兒的羽毛球。侄兒搶回羽毛球，未幾在沒有爭執下，對方突然以樹枝刀片插向侄兒頭部，侄兒受傷流血，施襲男童連說4聲「無事」後逃去。傷者的兄長見狀通知傭人報警，管理處則通知施襲者的母親。

傷者頭部傷口1厘米深 毋須縫針

黃小姐向本報稱，侄兒頭部傷口1厘米深，經敷治後已回家休養，不用縫針。她說，施襲者的母親為內地人，事後趕到醫院親自道歉，並提出賠償，遭侄兒的父母拒絕。黃又說，對方母親有歉意，但只簡單責怪兒子「點解你咁呀？」，「個小朋友仲完全無悔意咁『啤』住佢阿媽，真係好恐怖，佢根本連佢媽咪都唔驚」。黃說不接受賠償，因不想令對方認為可賠償了事，「縱容佢有下一次」，希望報警對男童有阻嚇作用。

警列襲擊致傷 暫無人被捕

黃說，當時醫院警崗警員一度指其侄兒只是皮外傷，又稱對方不足10歲「告唔入」。她在網上公開事件後，有警官聯絡侄兒的父母今天到警署落口供。警方回應稱，案件暫列襲擊致造成實際身體傷害，交將軍澳警區刑事調查隊第一隊跟進，暫無人被捕。黃小姐說，侄兒對事件猶有餘悸，恐留陰影，因大家同住一個屋苑，出入仍有可能碰面。

大狀：施襲者父母或要代簽守行為

根據《少年犯條例》第3章「刑事責任的年齡」，10歲以下兒童不能犯罪。大律師陸偉雄稱，本港法例將10歲以下的人視為無犯罪意圖或能力，而不同地區有不同刑責最低年齡。他說案中施襲男童雖免刑責，但其父母有可能要代簽保守行為，亦有可能被事主父母民事索償。他說事發時如雙方父母均不在場，亦有可能涉嫌疏忽照顧兒童。