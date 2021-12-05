港官同稱憲法乃特區根源

蕭澤頤：愛國者治港成主旋律

3名司長昨同稱「憲法是國家的根本法」。政務司長李家超於網誌稱，政府會以不同途徑推動憲法和基本法的宣傳教育，特別是公職人員、教師及學生方面的推廣。財政司長陳茂波在社交平台上載觀看國家憲法日座談會直播的相片，自言工作中特意收看座談會「加強學習」。律政司長鄭若驊在網誌稱，所有中國人在維護憲法尊嚴和保證憲法實施都責無旁貸。

教育局長楊潤雄在社交平台表示，為協助學校推廣憲法、基本法和國家安全教育，當局除提供學與教資源、校本學習活動建議，也正舉辦全港中小學「2021『國家憲法日』網上問答比賽」。

政制及內地事務局長曾國衞在網誌稱，維護特區憲制秩序必須尊重和維護中共領導地位。

保安局長鄧炳強在網誌稱，作為中國人，全面認識和尊重憲法是應有之義。

蕭澤頤昨出席港台、基本法基金會及香港青年聯會在警察學院舉行的「憲法傳萬家」升旗禮，他致辭時稱作為執法者更要遵從「憲法忠誠是國家安全的力量泉源」，警隊是維持國家安全的先鋒，執法者要不負所託。出席同一場合的廣播處長李百全表示，推廣國家憲法日是港台責之所在。