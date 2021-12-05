駱惠寧國家憲法日座談會發言：不尊重中共領導即否定一國兩制根基

駱惠寧在座談會說，憲法和基本法共同構成特區的憲制基礎，中共為中國的領導核心力量，也是憲法的明確規定，維護特區憲制秩序必須尊重和維護中共的領導地位，不承認憲法在香港特區的「至高地位」、不尊重中共的領導，「就是忘了香港特別行政區是怎麼來的，實際上就是否定『一國兩制』的憲制根基」。

稱須健全特首對中央負責的制度

駱惠寧稱，全國人大及其常委會在回歸後先後作出多次決定，全國人大常委會亦5次解釋基本法，形容是「從憲制層面解決了一系列特別行政區自身無法解決的重大問題」，保障和支持特區依法施政。他又說，憲法規定了國家的根本任務，在實現國家富強上，香港不但不能缺席，亦要充分發揮作用，因此須健全中央對特區全面管治權的制度、進一步落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制、健全特首對中央負責的制度等。

全國人大常委會法制工作委員會副主任張勇在座談會說，具體實踐一國兩制需有5方面的堅持，包括堅持憲法的根本法地位、堅持中央對整個國家有主權和全面管治權的「單一制原則」、堅持人大制度為根本的政治制度、堅持依憲治國和依法治港，以及堅持憲法監督。

林鄭：中央破壞一國兩制屬無稽之談

特首林鄭月娥發言時稱，中國屬單一制國家，憲法為國家的根本法，是基本法的立法依據和效力來源，共同構成香港的憲制基礎，所有香港市民均有責任尊重和維護以憲法和基本法為核心的憲制秩序。她又說，過往發生的反國教、佔領運動及反修例風波，根源是未有真正全面貫徹落實一國兩制，「任何誣衊中央這兩大舉措（實施《港區國安法》、訂立新選舉制度）是破壞一國兩制，都是無稽之談」。

劉兆佳：中央將過往敏感論述說清

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，中央和港府以往因種種原因，未有清晰說明香港與中共的關係，結果造成重大憲制問題。他認為，以往話語權都落入反對派，中央話語權不夠，現時中央要將過往屬政治敏感的論述完整及坦率地說清楚，對港人展示的具體意義是，不能做任何試圖挑戰、推翻中共在香港領導地位的事情。

對於官員緊跟駱惠寧口徑，中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，「愛國者治港」的對象包括官員，若官員對仕途有期望，甚至想更上一層樓，都要主動配合，以表現自己是愛國者，他相信與現時的政治氣候有關，因中央在香港官員人事任命的角色愈來愈大。他以警務處長蕭澤頤為例，指他昨提到愛國者治港是「主旋律」，為以往香港官員較少見的用語，反映官員認定這主旋律並配合。