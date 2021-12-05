憾未曾赴西貢行山 倘樓價貼地想留港

讚不同文化共存 想再逛深水埗

近日忙於與朋友吃飯道別的福田敬二，離港前未有機會到西貢行山，料要帶着這遺憾返美國。他說，唯有視之為下次來港的目標，但他不想經歷3周檢疫，故會等到香港不設檢疫才會回來。他說，難以形容對香港的感情，於他而言香港仍有一種神秘感，這裏密度很高，不同文化都能共存，也帶給他一種安全感，「如果樓價不那麼高，我也想在香港居住」。

愛藝術已參觀M+ 退休後重拾樂器

除與友人告別，福田也把握時間在香港看各類型表演和展覽，包括開幕不久的M+博物館。他是音樂和藝術迷，既喜歡西樂和芭蕾舞，也會觀賞中樂和戲曲表演，甚至連搖滾樂也有涉獵，退休後更有一連串「進修」計劃，打算重拾大提琴、鋼琴、電子結他，因有人送他一把琵琶，他也想學彈琵琶，亦有計劃拾筆寫書，以及學意大利文，進修法文、日文等。此外，福田很喜歡踩單車，但香港很少地方可踩單車，他說，退休後想到世界各地踩單車，還想學單車維修。

福田一家到世界不同地方生活，他和太太在香港，長女在美國，幼女在意大利，因疫情已有兩年沒見面，一家人今年終能聚首美國過聖誕。現年66歲的福田說，返美國後沒打算全職工作，但世界仍有不少問題，若有合適機會，也會考慮可如何出一分力。

福田2016年來港工作，之前的10多年都在世衛工作，他說已離開美國16年，當地有很大改變，今次再回去可能會有反向文化衝擊（reverse culture shock），要重新適應。從一個清零的地方，搬到一個新冠病毒仍蔓延的地方，福田會否憂慮？他說，自己一生人都和疫情打交道，若擔心受感染根本無法工作，他更擔心的是美國社會狀况，因為和香港一樣，當地人與人之間也有隔閡、充滿不信任，不過他認為，這情况不止在美國出現，無論生活在何處，都可能要面對類似問題。