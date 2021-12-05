稱21日檢疫太長 長遠須與病毒共處

清零只短期策略 旅遊商業受累成本高

本港21日檢疫不但受外資批評，廣東疾控中心專家近日亦在《英國醫學期刊》指出，14日檢疫期已夠。福田敬二去年獲特首林鄭月娥任命為4人顧問專家團成員之一，他不願透露太多與政府開會的細節，但承認不認同部分措施，例如認為3周檢疫期太長：「理論上較長的檢疫期是可以令走漏個案的風險減低，但實際上，如果你一直要求入境者檢疫太長時間，對於他們來說很難受，亦令香港對於外國訪客的吸引力減低，我認為兩周檢疫是合理的平衡。」

福田敬二表示，香港防疫做得很好，但現時本港面對的真正挑戰，是如何從清零走到共存。他說，清零只能是短期策略，長遠而言別無他選，只能與病毒共存，「零確診也代表香港與外界隔絕，這樣會令大家對旅遊限制很不滿，令商界受苦，是很高成本的事」。他說，要從清零轉為共存，關鍵不在疫苗接種率多少，特首已明言和內地通關是優先工作，故要和內地有共識，也要讓市民做好心理準備，明白共存代表會有更多確診，也要保持一定的社交距離措施，如戴口罩等。

指多國家反應「不成熟」 措施一夜變

近日因應Omicron變種病毒，不少國家入境措施收得更緊，福田說，政府有責任考慮市民安危，但他認為現時不少國家的反應都很不成熟，檢疫措施一夜之間改變，甚至再度封關：「我們已面對這病毒兩年了，未來還會有很多新變種，如果每次有新變種就發狂，又再封關，大家會覺得受困（trapped），我們要思考如何令社交距離和邊境措施更正常化、更穩定。」