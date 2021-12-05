驚訝被拒續約本周離任 稱港大處境岌岌可危 親歷巨變 福田敬二嘆港趨自我審查

如今疫情未完，福田敬二卻因港大拒絕續約而要提早離港。消息傳出逾一年後他終於開腔，對大學決定感驚訝，認為大學不止要有研究型人才，也要教學和管理專才，而在社會動盪、疫情和《港區國安法》影響下，港大要找優秀國際人才將面對很大困難。

明報記者 畢嘉敏

曾任世衛助理總幹事的福田敬二2016年加入港大出任公共衛生學院院長，去年傳出港大不與他續約，本周三（8日）是他在港大的最後工作日。離別在即，福田接受本報訪問稱，原本接受醫學院邀請，計劃在港大工作多兩年，但大學拒與他續約，他當時知道消息後非常驚訝：「我有非常廣的國際經驗，亦很享受能將這些經驗教給學生，這些不是很多人可以做到的。」

指大學非只需研究者 「看不到不留我有何策略」

去年曾有消息稱，福田不獲續約與學術表現有關。福田說，沒有人告訴他不續約原因，只知道是超出醫學院層面、是大學的決定，至於是校長張翔還是其他人，他也不知道。他說，大學需要不同背景、不同類型人才，要有人擅長研究、有人擅長教學、有人擅長管理，而他曾在世衛工作，擁有國際級管理經驗，「我看不到不留住一個像我一樣的人有什麼策略價值（I don't see the stragetic value of not retaining somebody like me）」。

除了福田，港大醫學院長梁卓偉亦將於本學年完結後離開港大，福田認為梁卓偉是不可多得的人才，難以替代。福田說，港大多個學院院長即將離職，港大要找國際人才填補這些空缺將非常困難，「一來我們有疫情，二來香港社會動盪、國安法已立法，三是大家會關注港大是否仍有學術自由、是否有自我審查，提供高薪和機會有助招聘人才，但全世界都有好的機會」。福田說，以他所知港大仍未找到人選接任他的職位，他希望他的繼任人要保持開放態度，珍惜這班優秀同事，亦要好好對待每一個職員。

前年社運「大開眼界」 難言好壞

回望過去5年，福田說，難忘與學生及年輕同事相處，2019年的社運更令他大開眼界，無論是大學內外，很多理應繁忙的街道空無一人，城市受到很多破壞。他說，很難說這是好是壞，但近年香港確實經歷巨變，無論是社運、疫情、還是國安法，對香港影響都很大。他認為，社會上開始有自我審查，港大作為社會一分子也不能倖免，很多人關注港大能否維持學術自由，港大如何對待學生、發通知要移走國殤之柱等，都成為外界焦點，他形容港大正處於岌岌可危（precarious）的狀况，但作為大學，如果不能自由地討論，就會失去其意義，「大學現在沒有規定有什麼不能討論，但當人們感到焦慮和恐懼，自然就不會討論了」。

離港在即，被問及想和港人說什麼，福田說，香港歷史上有很多很困難的時間，現亦正是困難時刻，親友間有很多隔閡，但香港不是一個普通的城市，這城市復元能力很強，社會凝聚力也很強，如果能保持這城市的活力和獨特，香港定能捱過去。

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