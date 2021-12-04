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2021年12月4日星期六
港聞二
鄧炳強批立場報道「抹黑」智慧監獄 稱任何人想危害國安「定找證據」 立場：堅持報道真相
指野豬非「卡通片可愛小肥豬」 鄧炳強：納城市規劃匪夷所思
民研：45%人稱無候選人值支持 50%反對邊境票站
選舉處寄錯資料 候選人批釀混亂
社工研須宣誓 社福兩候選人反對 狄志遠：危社工專業 朱麗玲：非公權力者 葉湛溪拒出席論壇
狄：國安法過了火位 朱：立法後多新組織
葉湛溪另覆：非同工同酬 看齊公僕宣誓不合理
被質疑在任少參與法案會 馮檢基：後生仔，向前看
11歲童患罕見急性血癌 求骨髓續命 料存活率五成 問母：我會唔會死？
「感激」刺警3港大生准保釋 判辭：沒與外國組織聯繫 信不危國安
黃大仙兩小時3縱火 兩少年就逮
Ig搵散工 16歲男生被招攬製毒 每次收6000元
畢慧芬涉還押期間非禮女囚友
甩門事故政府促交報告 港鐵拆同類8廣告組件
搭棚工墮斃 遺孀自責未堅持要求轉行
男子稱運35流浪貓狗遭劫 動物義工：疑點多
fb亮刀控企圖恐嚇 前區議員：壓力大 稱區內聚賭問題成街坊磨心 何惠彬：想拮手拮唔落
17歲男生認燃彈擲馬路 母盼校方幫口勸勿暴動
涉泄廉署調查 控方：林卓廷提「游乃強」名已犯法
理大「家長車」案2023年10月審 16人擬不認罪
10‧1黃大仙示威 拔槍警官稱感生命威脅
國家選手抵港 擁躉製手幅追星 飛人蘇炳添：夢想未圓 嚴守初心
調查：近九成基層指過渡房兩年期太短
石棺案主犯上訴駁回 官指誤解原審引導
「匯款公司」涉洗錢2億 警拘11人
涉虛構生意騙防疫資助 「80後樓神」控11罪
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【Emily】立選在即 選民資料仲有得改？
【Emily】Ｍ+寄信實測 3星期後收到
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【Emily】警推「流動教室」宣傳保護動物
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【明報專訊】（請看附圖）
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