「匯款公司」涉洗錢2億 警拘11人

控制76傀儡戶口 6100萬涉騙案

商業罪案調查科今年5月開始採取代號「權杖」的行動打擊洗黑錢，經反詐騙協調中心分析大量騙案資料及騙款流向後，鎖定一個以「匯款公司」為幌子的洗黑錢集團，涉嫌以傀儡戶口於2019年至今年清洗2.2億黑錢，以匯款「合理化」大額銀行交易。

警方於周三、四在該公司位於新蒲崗的辦公室及多區以涉嫌洗黑錢拘捕8男3女（23至57歲），包括集團主腦、3名集團成員以及7名傀儡。

傀儡同一餐廳拍開戶照露餡

警方檢獲104本屬於64個不同戶口的支票簿、電話、電腦、銀行紀錄及流動保安編碼器等，相信集團以76個戶口在兩年間清洗至少2.2億黑錢。

集團主腦首先開設一間持牌匯款公司，並在新蒲崗設辦公室正常匯款，同時進行大量洗黑錢活動。主腦之後以每戶口數百至數千元報酬招募傀儡開戶，再將戶口分發予集團成員操控，將黑錢透過網上銀行及支票交易洗白。「傀儡」在網上銀行開戶時要向銀行提供自拍照，但警方發現多個傀儡自拍照的背景均為同一餐廳，相信集團有系統地招募「傀儡」。

集團涉及清洗的2.2億元中，其中6100萬黑錢來自18宗本地騙案，包括電話騙案、社交媒體騙案及投資騙案等。22名事主中最年輕為20歲的大學內地生，誤信騙徒訛稱其身分證號碼被用作在內地開戶洗黑錢40億人民幣，在一個網站輸入銀行戶口號碼及密碼後被盜去36萬港元。