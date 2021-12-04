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石棺案主犯上訴駁回 官指誤解原審引導

【明報專訊】2016年荃灣DAN6工廈石棺藏屍案首被告曾祥欣於2019年被判謀殺罪成囚終身，其餘兩人誤殺罪成各囚17年，曾祥欣上月就定罪上訴遭駁回。上訴庭昨頒下書面判辭，稱上訴方誤解原審法官對陪審團的引導，認為陪審團根據所得證供，「完全有權作出」當時裁決，並總結首被告為案中主腦，沒有不合理之處。

爭議同伙非判謀殺 官：只主犯有意圖

上訴爭議首被告曾祥欣被裁定謀殺罪成的同時，其餘兩被告亦應按「共同犯罪計劃（又稱伙同犯罪）」原則同判謀殺。上訴庭認為，即使3人伙同對事主施用哥羅芳及注射酒精，亦不代表他們必定伙同謀殺。原審法官引導陪審團若不肯定3人是伙同謀殺，則應考慮各自行為及意圖，引導正確，認為代表曾祥欣的上訴方誤解原審法官引導。

上訴庭認為3人伙同施用化學物，僅曾祥欣有意圖殺害事主；第二和第三被告依賴曾祥欣，曾祥欣亦積極計劃犯案及棄屍時任重要角色，故陪審團認為曾祥欣是主腦，「毫無不合理或不符邏輯」之處。

另質疑被告品格引導 官：辯方無異議

上訴方另爭議原審法官未向陪審團指出曾祥欣有良好品格。上訴庭認為曾祥欣庭上承認曾多次作不誠實行為，而就被告品格引導陪審團的方向，亦是原審法官與控辯雙方商議的結果，當時曾祥欣代表律師沒反對，甚至稱決定「非常慷慨」。

至於上訴方爭議原審法官未有引導陪審團留意辯方傳召的法醫，指出酒精注射並非事主死因，上訴庭認為原審法官曾總結上述觀點；另關於剪接錄影會面片段的爭議，上訴庭總結決定並無對曾祥欣不利。

【案件編號：CACC 361/19】

相關字詞﹕上訴駁回 終身監禁 謀殺罪 曾祥欣 石棺藏屍案

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