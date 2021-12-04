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調查：近九成基層指過渡房兩年期太短

【明報專訊】今年《施政報告》建議進一步將過渡房屋增至2萬伙，惟新增5000個單位供應細節未披露。關注基層住屋聯席昨發表調查報告，近九成受訪者認為過渡房屋租住期僅兩年，未能夠配合獲配公屋時間；逾七成更認為增加過渡房屋供應後仍不足夠處理劏房問題，促請政府延長過渡房屋租住期、加強支援和配套，以及長遠增加公屋興建量，從根源解決基層住屋困難。

逾七成稱增供應難解劏房問題

聯席於11月14至28日調查訪問201人，逾四分之三受訪者為劏房或板間房住戶；七成受訪者正輪候公屋，當中29.8%輪候4至6年，21.3%輪候6至8年。調查發現，81.1%受訪者同意過渡房屋有助改善劏房戶居住環境，反映劏房戶對有關政策正面、有一定需求量；89.6%期望政府可持續發展過渡房屋，作為其中一個減少劏房數量的方法。

不過，87.6%受訪者認為過渡屋租期只有兩年屬太短，未能配合住户獲編配公屋的輪候時間，大部分只能遷出到私人市場，極可能再次回歸不適切住房；另65.6%冀可續租過渡房屋，直至獲編配公屋。另有逾半受訪者同意，過渡房屋營運機構與地主應商討延長租住是否可行。

增建單位最盼坐落油尖旺

對於未來政府增建5000個過渡房屋單位，分別有43.3%及19.4%受訪者希望可坐落於油尖旺及深水埗，而受訪者居所主要亦來自這兩區，反映他們普遍希望增建單位設於現居地區。

聯席建議，政府應延長過渡房屋租住期，稱截至今年9月底公屋一般申請平均輪候時間為5.9年，兩年租住期未能令他們真正過渡上樓；同時促請當局積極善用閒置土地，例如棕地資源、市區重建土地興建公屋。

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