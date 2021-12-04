港聞

港聞二

國家選手抵港 擁躉製手幅追星 飛人蘇炳添：夢想未圓 嚴守初心

【明報專訊】東京奧運國家隊代表團昨日抵港展開3日訪問行程，周日會到理大與學生及市民交流。代表團成員之一的百米飛人蘇炳添於記者會稱，因有夢想未完成，嚴格要求自己保持初心；有市民昨到運動員下榻酒店外守候，更帶備親自製作的頭飾與手幅，盼一睹偶像風采。

昨午經深圳灣口岸抵港的代表團有29名運動員，包括馬龍、鍾天使及孫一文等28名金牌得主，以及百米飛人蘇炳添；游泳、舉重及划艇項目的3名教練亦有隨團行，民政事務局長徐英偉及港協暨奧委會會長霍震霆等到場迎接。訪港團今天會出席示範表演及大匯演；部分運動員周日則會到理大與學生及市民交流，下午離港（見表）。

今出席匯演 明赴理大交流

訪問團昨會見傳媒，國家體育總局副局長楊寧說，很高興看到香港運動員於東奧取得佳績，又稱國家隊在東奧奪得38面金牌，形容是「拿道德的金牌、風度的金牌、乾淨的金牌」。在100米準決賽破亞洲紀錄的32歲蘇炳添被問到如何維持自律生活並堅持下去時說，因有夢想未完成，遂嚴格要求自己，「只要一日未離開田徑場，就要保持初心，想着為何年紀這樣大仍留在賽場上」；他出發前接受內媒訪問稱，自己是廣東人，看無綫電視長大，故這次香港之行極為親切。

林鄭：中港場上是對手 體現一國兩制

特區政府昨晚為代表團舉行歡迎晚宴，特首林鄭月娥致辭稱，體育運動是一國兩制的其中一項體現，據《基本法》規定，香港特區以中國香港名義參加奧運會，國家與香港的運動員在賽場上是對手，賽場外則有頻繁交流，香港未來會積極推行體育多元發展，歡迎國家退役運動員來港發展。

有市民昨天到運動員下榻酒店外「追星」。戴上寫有「黃鴨」二字發光頭飾、手持手幅的凌寒（化名）是羽毛球選手黃東萍和王懿律的支持者，她稱3個月前見到兩人混雙決賽後的擁抱後成為「CP粉」（CP即情侶檔之意），「黃鴨」是粉絲對黃王組合的暱稱。代表團登上旅遊巴往禮賓府時，凌寒終在鐵馬外見到偶像，興奮稱「王懿律剛剛向我揮手！」她早前搶購到大匯演門票，今天會到伊館欣賞羽毛球示範。

中五學生林同學昨到酒店外守候，稱最喜歡馬龍和許昕，雖然未能購買今天3場公開活動門票，但仍會到會場附近支持代表團。

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