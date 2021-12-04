理大「家長車」案2023年10月審 16人擬不認罪

本案原有21名被告，其中3人早前已缺席聆訊，及後涉嫌危駕的被告陳鎮洋，被加控本案意圖妨礙司法公正，目前共有19名被告。控方庭上表示，案件不宜分拆審訊。高官認為涉案車輛之間有共通點，有基礎一併審訊。

官：「盡早審」對被告利益大

除了3名被告未準備好答辯，另16人擬不認罪。辯方建議延後兩個月開審，以便各代表律師均能出席，又提到法援改制，被告或更換律師。法官稱，多宗社會事件的案件已排期，距離2023年時間甚長，「盡早審」對被告利益最大，他們有時間安排律師，遂暫定明年2月17日再提訊，及於2023年10月3日開審，預料30天審期。

19名被告為何英傑（35歲）、林斌（20歲）、伍偉楠（22歲）、冼宏俊（32歲）、林施雅（32歲）、梁卓鋒（23歲）、陳俊鋒（20歲）、麥韜（25歲）、利文熙（20歲）、黃筠喬（17歲）、張頌熙（41歲）、梁穎欣（30歲）、陳鎮洋（32歲）、劉淑華（26歲）、黃琪峰（22歲）、林鑫濤（21歲）、卓琬宜（18歲）、黎靖言（24歲）和陳宇晴（17歲）。

【案件編號：DCCC 313、573/21】

（反修例風暴）