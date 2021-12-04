涉泄廉署調查 控方：林卓廷提「游乃強」名已犯法

稱有否披露調查非關鍵

被告林卓廷（44歲），否認於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日犯案。

控方陳辭指，賄賂案向來難以偵破，《防止賄賂條例》（下稱《條例》）立法原意是杜絕受查人知情後銷毁證據，以保障調查的隱密及受查人的名譽，故禁止披露調查的條文相對嚴苛。本案而言，控方基於被告披露受查人身分作檢控基礎，有否披露調查或詳情非關鍵所在。

對於辯方早前陳辭指，被告只披露游乃強涉公職人員行為失當而被廉署調查，公眾知悉游牽涉《條例》下第2部罪行，是源於廉署高調拘捕被告。控方昨反駁稱，只要披露某人被廉署調查，該人或已會作出粉碎調查的舉動，「如所有披露都要畫公仔畫出腸，只要披露者立壞心腸，唔講嗰幾隻字（涉貪污被查），就可以逍遙法外」，與立法原意「百分百」背道而馳。

裁判官關注，控方所指是否被告得知游涉受賄被查後，即使無提游正被查，只提「廉署」和「游乃強」已屬犯罪？控方同意，惟強調視乎案情，若被告「心知肚明」游涉嫌受賄被查，單提「游乃強」的名字已屬犯罪。

辯方斥刻意扭曲條文護廉署

辯方質疑控方解讀，相等於不論提及「游乃強7‧21晚入村調查」、「游乃強受查」、「游乃強被廉署查」還是「游乃強被廉署查公職人員行為失當」均屬犯法，實屬荒謬，亦非立法原意，斥控方刻意扭曲條文解讀，務求在不修改條文之下，擴大限制範圍，「想廉署得到更大保護」。

【案件編號：ESCC2789/20】

（反修例風暴）