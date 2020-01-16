fb亮刀控企圖恐嚇 前區議員：壓力大 稱區內聚賭問題成街坊磨心 何惠彬：想拮手拮唔落

官指帖文或有人看到：仲告企圖？

裁判官施祖堯在控方宣讀承認事實後，質疑控罪依賴的證物，官稱被告何惠彬（31歲）去年3月21日發表的帖文公開發表，很大機會在發表一刻已有巿民看到，並感到受威嚇，質疑「發生咗仲告得企圖？」控方解釋，因沒足夠證據指有人看到該帖文，故控告「企圖刑事恐嚇」罪而非一般刑恐控罪。控方沒有傳召證人，在宣讀承認事實後便完成控方案情，被告裁定表證成立。

「掃場」當日約警方陪同

何：想恐嚇會約埋警長去？

被告自辯供稱，在去年2月左右得悉天水圍天耀邨耀逸樓有人非法聚賭，曾勸喻聚賭者離開，惟街坊很快折返聚賭。案發當日有街坊來電稱要落樓趕走聚賭者，他當時在廚房，感調停聚賭與投訴的兩批街坊，令他受壓多時，「好想一刀捅落去，我完咗咁咪唔使做囉」，但「拮唔落手」，因想不到其他表達方式，故上傳刀具相片。

被告在帖文中稱會在3月23日「掃場」。他說23日相約警民關係科一名警員到場，碰巧有一隊軍裝警員驅趕聚賭人士，反問：「我想恐嚇人會約埋警長去？」

至於為何在帖文中指「棍棒刀鋸我都有」，他解釋當時街坊稱會帶掃帚驅趕聚賭者，遂透過帖文回應「我都有（棍棒刀鋸）呀，咁唔通我要用咩？」反問：「警察陀槍係咪一定要開槍？」強調從沒意圖使用武器及傷害街坊。

控方則問被告，瀏覽帖文者會否感到害怕，他說「把刀切金菇㗎，驚咩呀？」亦解釋帖文中着街坊提醒聚賭的家人「最好自己識做」，是希望他們提醒家人不要聚賭造成滋擾，並非威嚇會使用武力。

【案件編號：TMCC1376/21】