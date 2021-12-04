港聞

港聞二

搭棚工墮斃 遺孀自責未堅持要求轉行

【明報專訊】46歲搭棚工人陳荣彬前晚在紅磡一大廈外牆拆卸狗臂架時從10樓墮下身亡，遺下妻子及一對年幼子女。遺孀蘇田珠自責未有堅持要求丈夫轉行，亡夫是家庭唯一經濟支柱，現時無法應付殮葬費及生活開支，希望政府酌情分配公屋，「想有個房間畀BB住」，並向公眾募捐，期望可好好照顧及教育子女。

蘇田珠3年前由內地來港探望居港的胞姊及旅行，其間結識死者，兩人一年後結為夫妻，育有1歲長女及剛滿月的幼子。她形容丈夫顧家，上班前會先買餸，下班後回家照顧子女，有時會負責煮晚餐，租金及生活開支均由丈夫一手包辦，每月會給妻子約3000元買奶粉及嬰兒用品等。

嘆無法應付殮葬費 冀獲酌情分配公屋

蘇田珠知道丈夫工作危險，曾商量轉行，但丈夫擔心收入不足養家，她自責當時未有堅持要求丈夫轉行「對唔住佢」。她透露，有時看新聞亦會擔心，詎料前晚噩夢成真。她說，前晚見丈夫比平時遲歸於是致電他，接電話的卻是警員，並着她盡快到醫院了解，她最初以為有人開玩笑。

陳荣彬一家四口居於油麻地一個劏房單位，租金連雜費逾5000元。丈夫突然離世，蘇田珠頓失依靠，或無法應付殮葬費，亦難以負擔劏房租金。她希望政府能酌情批出公屋，「想有個房間畀BB住」，並稱無法解決租金及殮葬費，如解決生活必需後，盼望能好好將子女養育成人，將來做一個有用的人。

狗臂架奪命意外 半年4宗

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，今次已是半年來第四宗涉及狗臂架的奪命意外，提醒工人扣好安全繩、設立牢固點，呼籲工友拒絕在不安全的環境下工作，令僱主關注及改善搭棚工人的安全措施。

上 / 下一篇新聞

鄧炳強批立場報道「抹黑」智慧監獄 稱任何人想危害國安「定找證據」 立場：堅持報道真相
鄧炳強批立場報道「抹黑」智慧監獄 稱任何人想危害國安「定找證據」 立場：堅持報道真相
指野豬非「卡通片可愛小肥豬」 鄧炳強：納城市規劃匪夷所思
指野豬非「卡通片可愛小肥豬」 鄧炳強：納城市規劃匪夷所思
民研：45%人稱無候選人值支持 50%反對邊境票站
民研：45%人稱無候選人值支持 50%反對邊境票站
選舉處寄錯資料 候選人批釀混亂
選舉處寄錯資料 候選人批釀混亂
社工研須宣誓 社福兩候選人反對 狄志遠：危社工專業 朱麗玲：非公權力者 葉湛溪拒出席論壇
社工研須宣誓 社福兩候選人反對 狄志遠：危社工專業 朱麗玲：非公權力者 葉湛溪拒出席論壇
狄：國安法過了火位 朱：立法後多新組織
狄：國安法過了火位 朱：立法後多新組織
葉湛溪另覆：非同工同酬 看齊公僕宣誓不合理
葉湛溪另覆：非同工同酬 看齊公僕宣誓不合理
被質疑在任少參與法案會 馮檢基：後生仔，向前看
被質疑在任少參與法案會 馮檢基：後生仔，向前看
11歲童患罕見急性血癌 求骨髓續命 料存活率五成 問母：我會唔會死？
11歲童患罕見急性血癌 求骨髓續命 料存活率五成 問母：我會唔會死？
「感激」刺警3港大生准保釋 判辭：沒與外國組織聯繫 信不危國安
「感激」刺警3港大生准保釋 判辭：沒與外國組織聯繫 信不危國安
黃大仙兩小時3縱火 兩少年就逮
黃大仙兩小時3縱火 兩少年就逮
Ig搵散工 16歲男生被招攬製毒 每次收6000元
Ig搵散工 16歲男生被招攬製毒 每次收6000元
畢慧芬涉還押期間非禮女囚友
畢慧芬涉還押期間非禮女囚友
甩門事故政府促交報告 港鐵拆同類8廣告組件
甩門事故政府促交報告 港鐵拆同類8廣告組件
男子稱運35流浪貓狗遭劫 動物義工：疑點多
男子稱運35流浪貓狗遭劫 動物義工：疑點多
fb亮刀控企圖恐嚇 前區議員：壓力大 稱區內聚賭問題成街坊磨心 何惠彬：想拮手拮唔落
fb亮刀控企圖恐嚇 前區議員：壓力大 稱區內聚賭問題成街坊磨心 何惠彬：想拮手拮唔落
17歲男生認燃彈擲馬路 母盼校方幫口勸勿暴動
17歲男生認燃彈擲馬路 母盼校方幫口勸勿暴動
涉泄廉署調查 控方：林卓廷提「游乃強」名已犯法
涉泄廉署調查 控方：林卓廷提「游乃強」名已犯法
理大「家長車」案2023年10月審 16人擬不認罪
理大「家長車」案2023年10月審 16人擬不認罪
10‧1黃大仙示威 拔槍警官稱感生命威脅
10‧1黃大仙示威 拔槍警官稱感生命威脅
國家選手抵港 擁躉製手幅追星 飛人蘇炳添：夢想未圓 嚴守初心
國家選手抵港 擁躉製手幅追星 飛人蘇炳添：夢想未圓 嚴守初心
調查：近九成基層指過渡房兩年期太短
調查：近九成基層指過渡房兩年期太短
石棺案主犯上訴駁回 官指誤解原審引導
石棺案主犯上訴駁回 官指誤解原審引導
「匯款公司」涉洗錢2億 警拘11人
「匯款公司」涉洗錢2億 警拘11人
涉虛構生意騙防疫資助 「80後樓神」控11罪
涉虛構生意騙防疫資助 「80後樓神」控11罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】丹麥傳媒記錄 發帖宣布一刻落淚 流亡一年 阿峯：比想像沉重
【Emily】丹麥傳媒記錄 發帖宣布一刻落淚 流亡一年 阿峯：比想像沉重
【Emily】立選在即 選民資料仲有得改？
【Emily】立選在即 選民資料仲有得改？
【Emily】Ｍ+寄信實測 3星期後收到
【Emily】Ｍ+寄信實測 3星期後收到
【Emily】跨年演唱抽飛名單出爐
【Emily】跨年演唱抽飛名單出爐
【Emily】警推「流動教室」宣傳保護動物
【Emily】警推「流動教室」宣傳保護動物