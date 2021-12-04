搭棚工墮斃 遺孀自責未堅持要求轉行

蘇田珠3年前由內地來港探望居港的胞姊及旅行，其間結識死者，兩人一年後結為夫妻，育有1歲長女及剛滿月的幼子。她形容丈夫顧家，上班前會先買餸，下班後回家照顧子女，有時會負責煮晚餐，租金及生活開支均由丈夫一手包辦，每月會給妻子約3000元買奶粉及嬰兒用品等。

嘆無法應付殮葬費 冀獲酌情分配公屋

蘇田珠知道丈夫工作危險，曾商量轉行，但丈夫擔心收入不足養家，她自責當時未有堅持要求丈夫轉行「對唔住佢」。她透露，有時看新聞亦會擔心，詎料前晚噩夢成真。她說，前晚見丈夫比平時遲歸於是致電他，接電話的卻是警員，並着她盡快到醫院了解，她最初以為有人開玩笑。

陳荣彬一家四口居於油麻地一個劏房單位，租金連雜費逾5000元。丈夫突然離世，蘇田珠頓失依靠，或無法應付殮葬費，亦難以負擔劏房租金。她希望政府能酌情批出公屋，「想有個房間畀BB住」，並稱無法解決租金及殮葬費，如解決生活必需後，盼望能好好將子女養育成人，將來做一個有用的人。

狗臂架奪命意外 半年4宗

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，今次已是半年來第四宗涉及狗臂架的奪命意外，提醒工人扣好安全繩、設立牢固點，呼籲工友拒絕在不安全的環境下工作，令僱主關注及改善搭棚工人的安全措施。