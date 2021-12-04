甩門事故政府促交報告 港鐵拆同類8廣告組件

【明報專訊】周四傍晚港鐵一列港島線西行列車一對車門飛脫跌落路軌事故，港鐵昨鎖定原因是銅鑼灣站月台內隧道廣告牌有組件移位，撞擊車門，將循涉事廣告牌設計、操作及運作程序、狀况等3個方向調查。機電工程署則稱，港鐵已應要求昨日列車服務開始前檢查銅鑼灣站事發月台隧道軌旁裝置，並拆除分佈4個車站8個同類廣告燈箱的相關組件。
機電署表示高度關注今次事故，事發後已即時調查，包括實地視察事發地點及肇事列車，調查方向包括外物因素、機件狀况等，並繼續與港鐵跟進確定事故原因，已要求港鐵盡早提交報告，並就事故原因制定改善措施。
3方向查廣告牌 稱與車身車門無關
港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐昨於港台節目《千禧年代》再對事故引致乘客不便致歉，並稱鎖定原因是銅鑼灣站月台內隧道的廣告牌有組件移位，撞擊車門令其脫落，與列車車身及車門無關。港鐵車務工程總管吳偉鴻稱，據周四晚工程人員視察，涉事廣告牌組件在廣告牌下方，方便更換廣告海報，相信組件移位、突出，撞擊到列車車門，形容是罕見事故。
黃續稱，涉事廣告牌是特別設計，可做大型燈箱及貼字廣告，上次更換廣告是上周四，港鐵會循3方向調查，包括涉事廣告牌設計、廣告牌有關操作及運作程序、廣告牌狀况。他稱更換廣告內容日常運作及日常檢查由承辦商負責，而每班列車出車時有嚴謹程序，相信有很大撞擊力才令車門脫落。
換廣告外判商負責 工會質疑人為疏忽
香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生在同一節目稱，廣告牌更換過程由外判承辦商負責，質疑是否做得不徹底或未符港鐵安全要求，或涉人為疏忽，相信部分組件安裝不牢固，列車連日駛過帶來震動，令組件移位。他建議港鐵加裝物聯網或紅外線監測系統，確保廣告牌與列車距100至150毫米。
為何收車巡視未發現 港鐵：無補充
對於涉事廣告牌承辦商是否要向港鐵賠償，張年生向本報稱需視乎合約條款，形容今次屬「不幸中的大幸」，若廣告牌組件更突出，或撞至列車出軌。他又稱基於「查案精神」，港鐵調查時不應排除其他因素，例如列車車門，估計調查最少需兩三周。
對於為何港鐵每日收車後巡視路軌並無發現異樣、以及會否要求承辦商賠償等，港鐵昨回應查詢稱無補充。