甩門事故政府促交報告 港鐵拆同類8廣告組件

機電署表示高度關注今次事故，事發後已即時調查，包括實地視察事發地點及肇事列車，調查方向包括外物因素、機件狀况等，並繼續與港鐵跟進確定事故原因，已要求港鐵盡早提交報告，並就事故原因制定改善措施。

3方向查廣告牌 稱與車身車門無關

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐昨於港台節目《千禧年代》再對事故引致乘客不便致歉，並稱鎖定原因是銅鑼灣站月台內隧道的廣告牌有組件移位，撞擊車門令其脫落，與列車車身及車門無關。港鐵車務工程總管吳偉鴻稱，據周四晚工程人員視察，涉事廣告牌組件在廣告牌下方，方便更換廣告海報，相信組件移位、突出，撞擊到列車車門，形容是罕見事故。

黃續稱，涉事廣告牌是特別設計，可做大型燈箱及貼字廣告，上次更換廣告是上周四，港鐵會循3方向調查，包括涉事廣告牌設計、廣告牌有關操作及運作程序、廣告牌狀况。他稱更換廣告內容日常運作及日常檢查由承辦商負責，而每班列車出車時有嚴謹程序，相信有很大撞擊力才令車門脫落。

換廣告外判商負責 工會質疑人為疏忽

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生在同一節目稱，廣告牌更換過程由外判承辦商負責，質疑是否做得不徹底或未符港鐵安全要求，或涉人為疏忽，相信部分組件安裝不牢固，列車連日駛過帶來震動，令組件移位。他建議港鐵加裝物聯網或紅外線監測系統，確保廣告牌與列車距100至150毫米。

為何收車巡視未發現 港鐵：無補充

對於涉事廣告牌承辦商是否要向港鐵賠償，張年生向本報稱需視乎合約條款，形容今次屬「不幸中的大幸」，若廣告牌組件更突出，或撞至列車出軌。他又稱基於「查案精神」，港鐵調查時不應排除其他因素，例如列車車門，估計調查最少需兩三周。

對於為何港鐵每日收車後巡視路軌並無發現異樣、以及會否要求承辦商賠償等，港鐵昨回應查詢稱無補充。