「感激」刺警3港大生准保釋 判辭：沒與外國組織聯繫 信不危國安

【明報專訊】港大學生會評議會今年7月通過「感激」七一刺警案疑犯梁健輝「為港犧牲」議案，4名港大生涉《港區國安法》宣揚恐怖主義罪，8月被捕，3名被告張敬生、郭永皓及杜林丞亨還押逾一個月後，9月獲高院批准保釋，國安法指定法官杜麗冰昨日頒下判辭解釋理由。判辭表示，3人沒有與外國組織聯繫，相信他們獲保釋後不會作出危害國安行為。另外，判辭引述港大法律學院教授陳弘毅的信，他稱相信評議會前主席張敬生已明白錯誤，對此感後悔並真誠致歉。
判辭提及，代表張敬生（19歲）的資深大律師潘熙陳辭時稱，張當時作為評議會主席，須表現公正，且他當時沒有投票，主席亦無權力不批准提出議案；張敬生沒有外國護照，父母為香港永久居民，亦沒有證據指張與外國有任何關連，且多封推薦信證明他由中學至大學一直表現出色。
律政司一方陳辭時稱，張敬生的角色不被動且不公正，因為他曾帶領眾人默哀一分鐘；潘熙則解釋，此舉是由其他成員提出。評議會事後宣布撤回動議並公開道歉，符合《國安法》33條中「犯罪較輕」的描述。杜官在判辭表示相信張敬生獲保釋後不會作出危害國安行為。
另兩名申請人郭永皓（20歲）及杜林丞亨（18歲）同樣在香港成長，獲多人證明品格良好。杜官表示，兩人已退出評議會及辭去所有職務，皆沒與外國組織或本地政治組織有關連，故此相信兩人保釋後不會作出危害國安行為，故批准其保釋。