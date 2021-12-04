「感激」刺警3港大生准保釋 判辭：沒與外國組織聯繫 信不危國安

判辭提及，代表張敬生（19歲）的資深大律師潘熙陳辭時稱，張當時作為評議會主席，須表現公正，且他當時沒有投票，主席亦無權力不批准提出議案；張敬生沒有外國護照，父母為香港永久居民，亦沒有證據指張與外國有任何關連，且多封推薦信證明他由中學至大學一直表現出色。

律政司一方陳辭時稱，張敬生的角色不被動且不公正，因為他曾帶領眾人默哀一分鐘；潘熙則解釋，此舉是由其他成員提出。評議會事後宣布撤回動議並公開道歉，符合《國安法》33條中「犯罪較輕」的描述。杜官在判辭表示相信張敬生獲保釋後不會作出危害國安行為。

另兩名申請人郭永皓（20歲）及杜林丞亨（18歲）同樣在香港成長，獲多人證明品格良好。杜官表示，兩人已退出評議會及辭去所有職務，皆沒與外國組織或本地政治組織有關連，故此相信兩人保釋後不會作出危害國安行為，故批准其保釋。

【案件編號：HCCP 446/21】

（港區國安法）