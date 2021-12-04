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11歲童患罕見急性血癌 求骨髓續命 料存活率五成 問母：我會唔會死？

【明報專訊】家中獨子、熱愛攀石和滑浪風帆的11歲男童麥韶洋，一年前罹患罕見的急性淋巴白血病（血癌），對抗病魔10個月，尚未完成療程，近日發現「早期復發」，目前正留醫兒童醫院，母親Katherine說醫生估計存活率為50%，她憶起兒子曾問「我會唔會死？」，感到很難受，盼尋找合適者捐贈骨髓讓兒子續命，呼籲巿民登記為周邊血幹細胞及骨髓捐贈者。

兒童醫院回覆本報查詢稱，本港每年T細胞急性淋巴性白血病例少於5宗，該病主要治療方法為化療及造血幹細胞移植。院方稱，韶洋正接受治療，醫院會因應其臨牀情况提供適切治療及協助，同時與家長保持密切溝通，讓其了解治療進度。

同類血癌每年少於5宗

接受化療10個月 上月早期復發

母親Katherine昨接受本報訪問稱，去年12月發現兒子身上出現紅點，頸部腫起，先帶他到私家醫院求醫，獲轉介至伊利沙伯醫院，診斷為急性淋巴白血病，隨後轉到兒童醫院留醫，原訂安排他接受兩年半療程，包括注射化療藥物。不過，在治療約10個月後，韶洋持續頭痛，至上月底發現「早期復發」，醫生遂改為安排電療，同時尋找合適骨髓作移植。

Katherine說，韶洋所患T細胞急性淋巴白血病較罕見，而更改治療方式後「場仗更難打」，首要目標希望找到合適骨髓，但之後亦不能鬆懈，憂會排斥。她說兒子原於今學年升小六，無奈去年起因療程而常臥病榻，現在無法上學。她說兒子患病前好動活潑，熱愛戶外活動，不時與家人一同攀石和參加滑浪風帆訓練。她憶起兒子曾問「我會唔會死？」，感到很難受，「阿仔目標是好想返學、見同學。我希望他一直好落去，會陪伴住他」。

血液及血液腫瘤科專科醫生區永仁說，急性淋巴白血病患者的血小板低，或出現貧血、發燒、可摸到淋巴核等，一般可透過驗血得知體內有否出現不正常的癌細胞。他說，急性淋巴白血病較多患者為B型，T型僅佔約15%，欠缺良好標靶藥治療，治療期間一旦復發，病情會驟然變差，須做化療和安排骨髓移植。

他又說，本港現時約12萬人已登記捐骨髓，一般找到適合骨髓的機率達七八成，不過，倘若病人屬於罕見的白血球編號，則難以配對合適骨髓，「愈多人登記愈好」。

專家：T型白血病更難尋適合骨髓

紅十字會輸血服務中心設有骨髓捐贈者資料庫，捐贈者不能指明受惠者。有意捐髓者須先接受身體檢查，再做周邊血幹細胞捐贈，毋須住院或全身麻醉，即日可出院。

血液及血液腫瘤科專科醫生梁憲孫表示，如未能找到合適的無血緣骨髓捐贈者，或需考慮由父母捐贈，即半脗合移植。

相關字詞﹕骨髓捐贈 血癌

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