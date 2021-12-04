被質疑在任少參與法案會 馮檢基：後生仔，向前看

馮：雙普選可解港人心結 鄭批假話

馮檢基曾擔任4屆立法會議員，他於論壇開始時向鄭泳舜送出自己著作，稱書中記錄以往政績，「改善二三十個政府政策，無數社會問題」。西九新動力梁文廣批評對方只談往昔，「這幾年香港經歷疫情、經濟低迷，你好像不知道世界發生什麼事」。

論壇另一焦點落在討論重啓政改。馮檢基強調爭取落實「雙普選」時間表，「有雙普選就能解決港人心結，其他問題就容易解決」。鄭泳舜批評，雙普選不能解決其他社會問題，指馮的說法屬「假話，騙了市民很多年」。鄭重提馮檢基曾兩度於立法會否決政改方案，質疑對方當年只為爭取泛民選票，批評馮「彈出彈入」。馮檢基解釋，由於他提出的政改方案當時不被中央接納，加上建制派夠票通過，故投下反對票。

馮檢基另提及修補社會撕裂，但梁文廣回應稱，不應由馮擔任此角色，指馮被泛民中人嘲諷「You always walk alone（你永遠獨行）」，「（馮）已經不是他們（民主派）的同路人，你無法將兩邊的人拉回一起」。梁文廣更向馮檢基送出電話簿，揶揄對方無朋友，「找人幫手似乎也困難」，着他重新記錄朋友數目。

（立會選舉論壇）