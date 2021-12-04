狄：國安法過了火位 朱：立法後多新組織

狄志遠表示，明白中央訂立國安法有其考慮因素，「但有時不需要過了火位」，舉例教協等團體除政治參與，也發揮重要角色，積極推動教育專業發展。他認為若社會單一，立法會清一色，便失去平衡，令社會動盪增加，「國安法都解決不到問題，變成一個高度管治的社會」。被問公民組織消失是否問題，朱麗玲反稱這段時間亦有許多組織成立，料隨着社會變化，會有不同組織解散或成立，最重要政府接觸更多社會需要的問題，解決社會衝突。

狄「會參加」和平悼六四活動

朱：未見國安法下空間減

支聯會解散後，維園燭光或難再現，疫情緩和後還有否空間舉辦六四集會？自言曾多年參與六四集會的狄志遠表示，參與是因為運動「有愛國部分」，年輕人爭取民主訴求，對支聯會的結果感遺憾，又說六四悼念活動和平理性，追求國家民主發展，「我亦都會參加」。朱麗玲稱從沒參與六四集會，但認為如屬合法集會，只要經合法程序申請便可舉辦，形容目前在防疫條例下情况較特殊，相信將來仍可辦集會。她說暫未見國安法下空間減少，「好多時大家給自己壓力大了」，社工要幫助紓緩。

狄指石牆花危國安論「過分演繹」

朱不評論

社福界前議員邵家臻創立的囚權組織「石牆花」，在保安局長鄧炳強不點名批評壟斷送入監獄物資等行為屬危害國安後解散。對於相關危害國安論，狄志遠認為屬「過分演繹」，又說很多團體在國安法後已調整路線，重返專業功能，現時很少團體積極關心釋囚，若多一個團體關心，對他們康復及投入社會有更積極作用。被問是否認同官員表述及此會否令社工步步為營，朱麗玲稱不評論個別情况，自己曾探監，現時處理及遞交物資有清晰標準，只要所有在囚者有同一服務便可。她對不少青少年入獄感痛心，建議非政府機構與滅罪會合辦更多計劃深入改善釋囚升學、就業等問題。

（立會選舉論壇）