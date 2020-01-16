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社工研須宣誓 社福兩候選人反對 狄志遠：危社工專業 朱麗玲：非公權力者 葉湛溪拒出席論壇

【明報專訊】立法會選舉制度修改之下，社福界首度沒主流民主派參選，今次由民建聯朱麗玲、香港復康力量會長葉湛溪及新思維主席狄志遠競逐。政府正研究資助機構人員宣誓，而出席《明報》選舉論壇的狄志遠與朱麗玲表明反對社工要宣誓。狄志遠形容宣誓是危害社工專業運作的「金剛圈」，朱麗玲稱資助機構社工不屬行使公權力人員。不過，政制問題上二人立場南轅北轍，狄志遠提出重啟政改，並接受中央8．31框架可「袋住先」；朱麗玲則說「現在不是合適時機」，議會應處理民生事務。

本報亦邀請葉湛溪出席論壇，葉拒參與。

明報記者 陳柔雅

本港有164間非政府機構正受社署整筆撥款資助。朱麗玲認為，受資助社福機構不屬公職，受聘於相關機構的社工非公職人員，機構管理層亦不需宣誓，因為非履行政府職責。她相信社工會自覺守法，大部分無意違法，毋須刻意用宣誓形式處理，希望政府盡快釐清何謂公職。不過，她贊成負責社工發牌的社會工作者註冊局15名成員須宣誓。

狄：勿扼殺機構特色 朱：應釐清何謂公職

狄志遠堅決反對社工宣誓，稱資助社福機構各有特色、信仰及價值觀，「如果你認為我們犯法，你可以拉我們」，但不應加諸相關要求而其扼殺特色，反問社福機構社工做倡議工作、爭取社會福利，會否被指違反宣誓。他形容宣誓是危害社工專業運作的「金剛圈」，社工多年做倡議工作及社會行動，倘須宣誓會有法律承擔及後果，同工對此擔心，若不敢為弱勢社群發聲，社會只會有更多不公平，「不要看眼前政治考慮，要看社會整體發展」。

朱認未任職社福機構 稱每日接觸街坊

如政府提交方案將宣誓涵蓋社福機構，狄志遠表明將在議會反對。倘社福政策取態與黨有分歧，朱麗玲稱可在黨討論、取得豁免，民建聯是助力而非阻力。她一度稱民建聯在社工宣誓議題與其立場一致，但主持追問是否即民建聯反對，她稱「這個可以再傾」，因政府亦提出宣誓方案。

兩人在論壇分別回應坊間質疑。朱麗玲承認未曾在社福機構工作，一直在社區工作包括助街坊成立居民會，但也在非政府機構任董事。被問競逐社福界會否缺乏經驗，她反駁稱每日接觸街坊及社工，「反而是走得最前」，亦與不同機構合作。

狄稱入議會即動議重啓政改「袋住先」

狄志遠稱要打破議會清一色，同時獲建制選委支持方能入閘。對於有評論稱，「非建制只是在建制派插多支旗」的質疑，狄認為現時非「藍黃對決」問題，自己跟民建聯福利議題政綱相近，可以合作，但合作不等同政治歸類，強調自己追求民主。他說若入議會，首個動議辯論會提出要求重啟政改，人大8．31決定是最低門檻。被問若未來4年此方面沒進步，是否下屆不再參選，他說下屆參選與否有許多變數及考慮，又說全球許多人付出血汗才爭取到民主，爭取以數十年計，「（我）不會話兩年不成功就放棄」。

署長名字生果金款額 兩人皆答錯

兩代社工在熱身題環節被問現任界別議員要打交道的社署署長及勞工處長名字、生果金金額均答錯。至於不少基層光顧的快餐店麥當勞，超值套餐最低價錢多少，兩人不了解，狄志遠反問主持知否柴灣到旺角的巴士需多少錢，「做記者都不懂得是否不適合做記者呢？」

【下周將刊出工程界候選人論壇，敬請留意】

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（立會選舉論壇）

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