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選舉處寄錯資料 候選人批釀混亂

【明報專訊】立法會選舉19日舉行，選民陸續收到選舉事務處寄出的投票通知書，以及相關選區的候選人資料。新界西北候選人、民建聯周浩鼎表示，有該區選民反映，政府來函錯誤附上新界東南候選人的簡介。他批評處方失誤，造成資訊混亂及恐慌，或會影響選民投票意欲。

處方稱承辦商人為錯誤

選舉事務處晚上發新聞稿，確認收到一名選民通知，收到其他選區的候選人簡介。處方調查後發現，有關合約承辦商在包裝資料過程中出現人為錯誤，以致將另一選區的候選人簡介錯誤寄給數十名選民，當局正安排盡快將正確的候選人簡介重新寄給受影響選民。處方深表歉意，承諾加強監管合約承辦商的工作，防止同樣情况再出現。

修訂選舉制度後，地區直選劃分為10個選區。周浩鼎表示選民普遍對是次選舉認知不足，加上處方誤寄候選人資料，「可謂屋漏兼逢連夜雨」，選管會主席馮驊責無旁貸，要求他立即公開交代。

新民黨甘文鋒表示，他也收到屬新界西北選區的屯門居民反映，錯誤接獲新界東南候選人的簡介，批評選舉事務處「甩轆」，對當局犯下「低級錯誤」感意外，關注是人為抑或程序出錯，認為處方應向公衆交代。

另外，新界東南候選人、民建聯李世榮表示，選舉事務處通知地方選區候選人可於下周一（6日）或之前，重新修訂候選人簡介。他表示對如此做法聞所未聞，候選人或因應對手的策略及部署而作出相應修訂，對其他候選人不公。

新界西北候選人尚有實政圓桌田北辰、新思維黃俊瑯；新界東南候選人尚有蔡明禧及專業動力林素蔚。

（立法會選舉）

相關字詞﹕地區直選 立法會選舉 選舉事務處

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