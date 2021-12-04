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民研：45%人稱無候選人值支持 50%反對邊境票站

【明報專訊】香港民意研究所昨日公布新一輪立法會選舉民調結果，45%受訪者稱直選中無候選人值得支持。香港民研上周發表的問卷設「白票」或「不投票」選項，被建制派狙擊，昨日公布的問卷並無類似選項。香港民研副行政總裁鍾劍華強調沒有因近日的攻擊而修改問題。保安局長鄧炳強昨被問民調是否違法，他稱不能一概而論，視乎有否意圖和行為違反選舉法例。

香港民研昨發表最新選舉調查，若以政治立場區分受訪者，只有5%民主派支持者稱有直選候選人值得支持，非建制派支持者有59%，兩者合計佔整體四成，較上次調查升6個百分點。邊境票站方面，50%受訪者反對安排、38%表示支持。另外，50%受訪者同意若政府要求前往邊境票站的選民事先登記，會令在內地有組織聯繫的候選人得益。

張志剛批非「隨機抽樣」

民研：反覆多重加權調整

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，邊境票站具爭議，政府沒諮詢公眾及迴避回應如何在境外執行本港的選舉法律，批評官員「急就章」、「得過且過」。

是次調查於11月29日至12月2日進行，以電郵訪問6400名意見群組內的已登記選民，非由電話隨機抽樣訪問。全國政協委員張志剛前日撰文，批評有關方法非「隨機抽樣調查」，結果完全沒廣泛代表性。香港民研昨解釋調查方法，指調查結果經過「反覆多重加權法」調整，包括選民登記冊提供的選民年齡、性別等，以及常規調查中選民的政治取向分佈等。

無「白票」「不投票」選項

稱無因攻擊修改

香港民研上周發表投票意向的調查，選項設「投白票／廢票」、「不會投票」等，研究所近日被建制派及親中報章狙擊，廉政專員白韞六受訪時稱無法排除有關機構違法的可能。民研昨發表的調查中，問題不涉及「白票」或「不投票」選項。鍾劍華被問是否受壓、刻意避開有關選項，他強調無因近日攻擊而修改問題，解釋每輪調查的問題未必全然相同，「但肯定會再問投票意向」。

就民調是否違法，保安局長鄧炳強昨表示不能一概而論，視乎該人有否意圖和行為違反選舉法例。至於如有選民在投票日戴黃色口罩或穿「香港加油」字句衣物會如何處理，他說不能一概而論戴什麼口罩或顯示什麼字會違法，若執法人員發現選民可能涉及刑事罪行，會在完成投票後處理。

鄧炳強：防範孤狼式恐襲

鄧炳強呼籲選民投票，稱執法部門會確保選舉安全有序進行，防範孤狼式恐襲和其他干擾行為。他說，執法部門已蒐集情報，並會「網上巡邏」，提醒市民不要呼籲投白票或不投票，否則可能違反《選舉（非法行為及舞弊）條例》，如涉及勾結外國勢力操控選舉，更可能違反《港區國安法》。他說，投票日每個票站都會有執法人員駐守，並在危險或「策略性地方」搜查可疑人物，快速應變部隊會在票站附近應對突發情况，亦會動員特別任務警察。除負責當日保安工作，紀律部隊將派遣近7000人參與整體選舉工作。

（立法會選舉）

相關字詞﹕白票 保安局長 立法會選舉 香港民意研究所

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