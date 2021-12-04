指野豬非「卡通片可愛小肥豬」 鄧炳強：納城市規劃匪夷所思

「是否要將老鼠納城市規劃」

鄧炳強稱自己作為保安局長，有責任保護市民安全，故提出公共安全的問題。他說，野豬襲擊市民的情况不斷惡化，去年只有3宗野豬襲擊市民導致受傷的個案，今年截至11月已有18宗，單是11月就已有7宗。他說，9月有一名婦人被野豬襲擊，導致右手手肘、右邊盆骨和大腿骨折斷，需接受手術；上月一名執法人員被野豬咬傷，背部需縫14針，小腿傷口亦非常嚴重，需要植皮。

他說，野豬在山上生活沒有問題，「擁有自己的一片天地」，但牠們不是寵物，當闖入市區就會攻擊人類，牠們的習性已改變，會到市區覓食，見到途人拿着食物會去搶。對於最近有人提出將野豬納入城市規劃，他說：「我並非城市規劃專家，但作為在香港生活了50多年的人，這些對香港市民有危險、會咬我們的野豬，如何納入城市規劃？我們是否要將老鼠納入城市規劃？我覺得這是令人匪夷所思的。」

提出將野豬納入城市規劃的香港野豬關注組成員黃豪賢回應稱，同意野生動物不應被寵愛和溺愛，而是要被尊重。他認為漁護署撲殺野豬嚴格而言是虐待動物。對於鄧稱首要考慮是保障市民安全，他反問前線警員的安全是否也需要保障。他解釋，野豬記性好和很聰明，面對被撲殺、同伴被搜捕，會對人類產生敵意，「如果鄧炳強贊成撲殺，人豬衝突將更激烈，甚至前線執法人員和市民的安全受影響和威脅」。

關注組：郊野本是野豬的家

指野豬記性好 遭撲殺衝突更烈

他強調野豬不會主動攻擊人，除非受挑釁，對鄧沒提及這重點感到很可惜，再次促請漁護署立即撤回撲殺野豬的措施。有關將野豬納入城市規劃的建議，他說郊野本是野豬的家，牠們也盼望自由生活，城市規劃要納入野豬作為持份者，就是為了還原牠們的棲息地，並在規劃上增加動物友善措施。