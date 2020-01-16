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鄧炳強批立場報道「抹黑」智慧監獄 稱任何人想危害國安「定找證據」 立場：堅持報道真相

【明報專訊】保安局長鄧炳強昨日點名批評網媒「立場新聞」早前有關大潭峽懲教所「智慧監獄」的系列報道「偏頗、抹黑」、「妖魔化好事」。他說，本港約有1.4萬名免遣返聲請者，當中約300人有治安風險，被羈留在大潭峽懲教所，形容該處不是更生場所，「呢個係扣留住佢哋，盡快將佢哋『掟走』」；他又否認將被羈留者當成「白老鼠」。他說，任何人或組織，無論以媒體或非政府組織包裝，「只要你想違法、想危害國家安全」，當局一定會找證據，「今日找不夠，明日找，明日找不夠，後日找」。被問執法部門是否已掌握有關立場新聞的違法證據，他說不評論個別個案，又稱自己的警告沒有指明任何人或團體。

立場：懲教署覆不評論 有刊說法

立場新聞編輯部回應稱，有關報道刊出前曾尋求懲教署回應，署方指不就個別個案評論，報道中亦有刊載部門說法。編輯部重申堅持報道真相，傳媒的責任是監察權力，並呈現社會各界持份者的意見，包括弱勢社群的聲音，深信唯有充分的言論及新聞自由，讓多元觀點互相交流交鋒，方有助社會進步，長治久安。

報道稱寢室廁所等有鏡頭

智慧手帶禁除 羈留者感成白鼠

立場新聞上月刊出一連3篇報道，以《智慧監獄實驗記》為題，記者用了4個月採訪18名大潭峽懲教所羈留者，以化名受訪。報道指出，懲教所內有170個閉路電視，據羈留者說法，不論日間活動室、集體寢室、浴室均有鏡頭，更有鏡頭正對房內以一堵矮牆間隔的廁所。此外，被羈留者須佩戴智慧手帶，不准除下。報道形容智慧監獄在羈留者身上「試驗」，「不少羈留者自覺成為『白老鼠』」。

鄧稱最惡劣300人 「盡快掟走」

鄧炳強昨在撲滅罪行委員會會議後見記者，批評立場新聞就大潭峽懲教所的報道偏頗、誤導和妖魔化智慧監獄設施。他說，部分等候審核的免遣返聲請者對治安構成很大風險，包括曾犯嚴重罪行而必須羈留，目前約300人被羈留。他提及6月和8月發生兩次羈留者大規模違紀行為，懲教署須出動「黑豹部隊」，「呢啲唔係普通人，係一萬四千人入面最惡劣嘅300個，最惡劣之中更加惡劣嘅擺晒喺大潭峽懲教所」。他說：「我想講呢個唔係難民營，唔係大家見到可以煮飯食、一家大細嘅難民營，呢個亦唔係更生場所，呢個係扣留住佢哋，盡快將佢哋『掟走』；呢間唔係酒店，係要管理㗎，我哋做嘅一切嘢都係要保障裏面所有被羈留人士嘅安全，同懲教署職員嘅安全。」

上月警方曾就立場新聞發布有關中大衝突兩周年的報道，去信批評內容令讀者誤以為警方針對學生，煽動仇警情緒。鄧炳強斥責立場新聞並非第一次作出這些「偏頗報道」。

張超雄批鄧歧視「唔當係人」

關注囚權的立法會前議員張超雄表示，許多被羈留在大潭峽的囚友擔心，不知道智慧手帶監察什麼，此外，他理解院所內的廁所也安裝了閉路電視，「些許私隱都不容許，是否人道的安排呢？我當然認為不是」。對於鄧炳強稱要「盡快將佢哋『掟走』」，張批評他不尊重這些免遣返聲請者，「唔當佢哋係人」，就算他們不符合難民資格，也不代表他們沒有迫切原因要離開家鄉，重申不應長期羈留他們。

對於鄧炳強形容有300名被羈留者「最惡劣」、放出來有治安風險，張超雄說與他所認識的不同，認為鄧的言論相當歧視。他說認識別名「金鷹」的羈留者，他已就少年所犯的謀殺罪服刑完畢，惟其後被羈留逾4年，來港數十年沒獲自由。他說，政府可能質疑「金鷹」犯過謀殺，放出來或有問題，但就與對待同樣涉嫌謀殺的陳同佳態度明顯有別，「（特首）話陳同佳已服刑完畢，已經係自由人」。

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相關字詞﹕智慧監獄 大潭峽懲教所 陳同佳 立場新聞

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