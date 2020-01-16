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【Emily】教界兩人日前被MIRROR題目考起 林日豐惡補鏡仔 林泳施戴教主口罩

【明報專訊】教育界5個立法會候選人早前出席《明報》選舉論壇，幾乎都被一條熱身題考起，無人講得出人氣男團MIRROR所有成員嘅名，當時群育學校校長林泳施寫錯「教主」盧瀚霆（Anson Lo）個名做Anson Lu，退休中學校長林日豐更「投降」，二人事後分別喺facebook「懺悔」。

一人聽IGNITED 一人拎住盒口罩

林日豐話學海無涯，返屋企後即刻聽番MIRROR嘅歌，大讚鏡仔「靚仔加腹肌，唱得又跳得」，難怪吸引咁多男女粉絲，「焫著」樂壇，佢又貼上MIRROR歌曲IGNITED嘅MV連結。林日豐叫人投票畀佢之餘，亦叫人快啲投票揀出叱咤樂壇頒獎禮心水歌手。MIRROR及當中四子已分別入選叱咤最喜愛組合五強，以及最喜愛男歌手五強。

林泳施就貼上戴住教主專屬色嘅MIRROR口罩、拎住盒MIRROR演唱會特別版口罩嘅相，解釋喺論壇一時情急先寫錯名，叫教主唔好介意。佢話自己唔係「鏡粉」，但見過呢班後生仔舞台上渾身解數、為夢想奮鬥嘅精神。同一界別候選人包括教聯會朱國強、幼稚園教育專業交流協會主席丁健華、小學校長文詩詠。

明報另一場論壇，主持人出題「愈高愈巴閉」予建築、測量、都市規劃及園境界候選人自由發揮。陳澤斌演繹為官員高高在上係唔好，謝偉銓就演繹為做官員權位愈高易離地，唔係高就巴閉。

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