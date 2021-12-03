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2021年12月3日星期五
港聞二
須智能機每次核證 長者申港康碼「更難」 下周五推出 要住址證明 政府擬派員落區助申請
沒承諾安心不實名 薛永恒：現沒需要
政府研贈手機予需要者 團體批方案失焦
兩年無回鄉 市民：免失望 通關落實才申碼
鏗鏘集、議事論事停社交平台 學者：港台欲洗刷形象 違傳播大勢
「失憶就無法指控人」 六旬漢fb煽惑襲警囚7月
涉披露受查者資料案 辯方：廉署高調拘林卓廷 公眾始悉游乃強被查涉賄
幼園教師藏激光筆脫罪 官：行夜山「有可能係真」
暴動案兩人開審前撤控 官轟控方未講全部理由
被圍攻黃又藍 潘焯鴻：怕建制派投我？ 無回應是否擁護國安法 稱23條須市民接受
法律界論壇 陳曉鋒問掌律師會貢獻 林新強：設康體會團結業界
周六社福界論壇 朱麗玲辯狄志遠
李家超稱檢視網絡假信息法例 維護國安
九華徑兩燒烤場結業 已拆招牌
政法委書記：港築牢網絡防線 維護國家政權安全
阿聯酋航班前後11人染Delta 疑機艙交叉感染 一機組人員曾進社區
外媒：國泰爆機師離職潮 有人稱因清零政策「瀕臨崩潰」
幼園6學生咳嗽請病假 稱「沒有發燒」一度沒呈報
最低工資委會主席：難料下期調整否
Lunch哥違限聚還押 官：唔讀書顧住搞政治
教師狎男生 社服改囚8月 被告堅稱誣告 官批諉過他人
齟齬鐵騎士爬車頭阻走 的士司機照開車被捕
涉借口驅鬼非禮女子 的士司機就逮
搗3億詐騙洗錢集團 拘14人
大灣區GBA時政一周：粵產假178日 新增10日育兒假
大灣區GBA時政一周：日常社畜 偶爾躺平
灣區手記：與B一席話：巨蟹暖獅子 ／文：尚東美
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【Emily】「靜默」71年 尖沙嘴鐘樓鐘聲下周再響
【Emily】張建宗獲批 任港大客席教授
【Emily】曾陷失語狀態 岑敖暉聽阿Jer新歌被震撼
【Emily】環保少女手寫信贈黃之鋒 籲勿放棄
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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