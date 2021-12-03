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灣區手記：與B一席話：巨蟹暖獅子 ／文：尚東美

【明報專訊】「巨蟹座是『中央空調』，我的前男友也是巨蟹座。」剛失戀的95後廣州女孩B，與偶遇的單身大齡香港男青年L大談感情生活。

「什麼是中央空調？」我問。L沒舉手便搶答：「即係對人人都很好、體貼，我也是巨蟹座。」沒理會道旁兒的白眼，L口若懸河滔滔不絕與獅子座的B談愛情、談星座，天秤射手動物們交錯，一發不可收拾。

光棍族引發「暖被窩工程」

內地95後的感情生活確是值得一談，現時全國95後人口約2.6億（1995至2009年出生，現年12至26歲），勞動年齡的95後人口約2億（16至26歲），他們的感情生活將影響人口結構、勞動力、消費力等方方面面。早前有報告指95後對戀愛及婚姻有變得冷淡的趨勢，急壞不少父母。

除了95後，大齡男青年「光棍」問題也一直困擾不少地方，尤其部分農村，早前「農村大齡男青年擇偶難」、「鼓勵女青年留在家鄉」等文章或呼籲便惹來熱議，湖南某小縣城政協提出「暖農村大齡男被窩工程很有必要」更被群批，稱「暖被窩」說法不尊重女性等。

目前全國單身人口達2.4億。根據第七次全國人口普查，在20至49歲區間，單身男性遠多於單身女性。有內地學者分析，鼓勵女青年留在家鄉很可能無助解決農村大齡男青年擇偶困難，「農村女青年留不住，未婚男青年也多數在外務工」，背後是結構問題，最主要原因是性別比例失衡，「因為男多女少，近3500萬大齡單身男青年是客觀存在的」。

男女不均 脫單生意好賺

當然，有青年享受一人之境，更多青年始終渴望愛情，武漢大學一門名為「戀愛心理學」的新課程爆紅，由於教室位置有限，不少遲來的學生爬上窗台、蹲在走廊、擠滿教室門口；也有「脫單便利店」應運而生，男男女女寫下自我介紹等，放入店內瓶子或盒子「發售」，客人花數元就可以拆開一個瓶或盒，獲取別人的信息和聯絡方式。廣州有地攤出售「脫單盲盒」，一元一個，有檔主說一晚賺了50元。

L單身已久，北上大灣區後旺了桃花，左右逢「緣」，只是工作忙碌，難兩面應接，有時與人不合，也會抱怨兩句，我安慰說：「或者你哋星座唔夾呢。」L聞言，說：「我唔信呢啲嘢㗎。」

文：尚東美

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