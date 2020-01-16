大灣區GBA時政一周：日常社畜 偶爾躺平

「躺不平，但羨慕躺平的人」

隨着社會競爭壓力日大，「躺平」成為社會熱門話題，招聘中介公司「獵聘」一項《當代年輕職場人現狀洞察報告》顯示，選擇已經「徹底躺平」和「日常社畜，偶爾躺平」的90後被問到躺平之後的影響時，最多人剔選「有時間好好思考，對未來進行更好的規劃」，達58.9%；其次是「減少了焦慮，心態變得更好了」，達52.7%。另邊廂，表示「躺平之後反而更加焦慮了」、「躺平之後愈來愈頹廢了」的佔比均超過30%。

職場「內捲」 加班成了日常

至於青年工作壓力，76.71%「90後」表示經常加班，其中加班「1至3小時」的佔比超過九成，其次為「3小時以上」，佔5.83%；「1小時以內」的佔3.68%。被問到導致加班的主要原因，「工作量過大，不加班無法完成」佔比最高，達69.63%；「職場內捲，迫於壓力加班」緊隨其後，佔比56.13%。「內捲」為內地流行用語，一般形容某領域出現過度競爭 ，導致人們進入了互相傾軋、內耗的狀態。

提前退休享受生活似乎成為不少年輕人追求的目標。獵聘調查顯示，40%受訪者希望在45至55歲退休；其次是55至60歲，佔37.88%；希望在35至45歲和60歲以上退休的同樣佔9.18%；3.76%更希望在35歲退休。

至於希望提前退休的原因，「希望提前掌握自己的人生，做更有意義的事」佔64.25%最高；其次是「不想每天為了賺錢，重複單調無趣的工作」，佔58.03%；「工作壓力大，希望盡早逃離高壓」佔38.34%位列第三。

另外，72.94%的90後打工一族在家鄉之外的較大城市工作，但不足兩成認為目前過上了當初去大城市時想要的生活。