港聞

港聞二

大灣區GBA時政一周：日常社畜 偶爾躺平

【明報專訊】「日常社畜（公司的牲畜），偶爾躺平」，一份「90後」職場調查中，26.55%受訪者被問到有否躺平時剔選了這個答案。83.29%受訪者表示有過躺平心理，但實際上真正躺平的佔5.08%。另外，68.36%受訪者表示「躺不平，但羨慕躺平的人」。

「躺不平，但羨慕躺平的人」

隨着社會競爭壓力日大，「躺平」成為社會熱門話題，招聘中介公司「獵聘」一項《當代年輕職場人現狀洞察報告》顯示，選擇已經「徹底躺平」和「日常社畜，偶爾躺平」的90後被問到躺平之後的影響時，最多人剔選「有時間好好思考，對未來進行更好的規劃」，達58.9%；其次是「減少了焦慮，心態變得更好了」，達52.7%。另邊廂，表示「躺平之後反而更加焦慮了」、「躺平之後愈來愈頹廢了」的佔比均超過30%。

職場「內捲」 加班成了日常

至於青年工作壓力，76.71%「90後」表示經常加班，其中加班「1至3小時」的佔比超過九成，其次為「3小時以上」，佔5.83%；「1小時以內」的佔3.68%。被問到導致加班的主要原因，「工作量過大，不加班無法完成」佔比最高，達69.63%；「職場內捲，迫於壓力加班」緊隨其後，佔比56.13%。「內捲」為內地流行用語，一般形容某領域出現過度競爭 ，導致人們進入了互相傾軋、內耗的狀態。

提前退休享受生活似乎成為不少年輕人追求的目標。獵聘調查顯示，40%受訪者希望在45至55歲退休；其次是55至60歲，佔37.88%；希望在35至45歲和60歲以上退休的同樣佔9.18%；3.76%更希望在35歲退休。

至於希望提前退休的原因，「希望提前掌握自己的人生，做更有意義的事」佔64.25%最高；其次是「不想每天為了賺錢，重複單調無趣的工作」，佔58.03%；「工作壓力大，希望盡早逃離高壓」佔38.34%位列第三。

另外，72.94%的90後打工一族在家鄉之外的較大城市工作，但不足兩成認為目前過上了當初去大城市時想要的生活。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

須智能機每次核證 長者申港康碼「更難」 下周五推出 要住址證明 政府擬派員落區助申請
須智能機每次核證 長者申港康碼「更難」 下周五推出 要住址證明 政府擬派員落區助申請
沒承諾安心不實名 薛永恒：現沒需要
沒承諾安心不實名 薛永恒：現沒需要
政府研贈手機予需要者 團體批方案失焦
政府研贈手機予需要者 團體批方案失焦
兩年無回鄉 市民：免失望 通關落實才申碼
兩年無回鄉 市民：免失望 通關落實才申碼
鏗鏘集、議事論事停社交平台 學者：港台欲洗刷形象 違傳播大勢
鏗鏘集、議事論事停社交平台 學者：港台欲洗刷形象 違傳播大勢
「失憶就無法指控人」 六旬漢fb煽惑襲警囚7月
「失憶就無法指控人」 六旬漢fb煽惑襲警囚7月
涉披露受查者資料案 辯方：廉署高調拘林卓廷 公眾始悉游乃強被查涉賄
涉披露受查者資料案 辯方：廉署高調拘林卓廷 公眾始悉游乃強被查涉賄
幼園教師藏激光筆脫罪 官：行夜山「有可能係真」
幼園教師藏激光筆脫罪 官：行夜山「有可能係真」
暴動案兩人開審前撤控 官轟控方未講全部理由
暴動案兩人開審前撤控 官轟控方未講全部理由
被圍攻黃又藍 潘焯鴻：怕建制派投我？ 無回應是否擁護國安法 稱23條須市民接受
被圍攻黃又藍 潘焯鴻：怕建制派投我？ 無回應是否擁護國安法 稱23條須市民接受
法律界論壇 陳曉鋒問掌律師會貢獻 林新強：設康體會團結業界
法律界論壇 陳曉鋒問掌律師會貢獻 林新強：設康體會團結業界
周六社福界論壇 朱麗玲辯狄志遠
周六社福界論壇 朱麗玲辯狄志遠
李家超稱檢視網絡假信息法例 維護國安
李家超稱檢視網絡假信息法例 維護國安
九華徑兩燒烤場結業 已拆招牌
九華徑兩燒烤場結業 已拆招牌
政法委書記：港築牢網絡防線 維護國家政權安全
政法委書記：港築牢網絡防線 維護國家政權安全
阿聯酋航班前後11人染Delta 疑機艙交叉感染 一機組人員曾進社區
阿聯酋航班前後11人染Delta 疑機艙交叉感染 一機組人員曾進社區
外媒：國泰爆機師離職潮 有人稱因清零政策「瀕臨崩潰」
外媒：國泰爆機師離職潮 有人稱因清零政策「瀕臨崩潰」
幼園6學生咳嗽請病假 稱「沒有發燒」一度沒呈報
幼園6學生咳嗽請病假 稱「沒有發燒」一度沒呈報
最低工資委會主席：難料下期調整否
最低工資委會主席：難料下期調整否
Lunch哥違限聚還押 官：唔讀書顧住搞政治
Lunch哥違限聚還押 官：唔讀書顧住搞政治
教師狎男生 社服改囚8月 被告堅稱誣告 官批諉過他人
教師狎男生 社服改囚8月 被告堅稱誣告 官批諉過他人
齟齬鐵騎士爬車頭阻走 的士司機照開車被捕
齟齬鐵騎士爬車頭阻走 的士司機照開車被捕
涉借口驅鬼非禮女子 的士司機就逮
涉借口驅鬼非禮女子 的士司機就逮
搗3億詐騙洗錢集團 拘14人
搗3億詐騙洗錢集團 拘14人
大灣區GBA時政一周：粵產假178日 新增10日育兒假
大灣區GBA時政一周：粵產假178日 新增10日育兒假
灣區手記：與B一席話：巨蟹暖獅子 ／文：尚東美
灣區手記：與B一席話：巨蟹暖獅子 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】教界兩人日前被MIRROR題目考起 林日豐惡補鏡仔 林泳施戴教主口罩
【Emily】教界兩人日前被MIRROR題目考起 林日豐惡補鏡仔 林泳施戴教主口罩
【Emily】收「君子之爭」牌匾 鍾國斌：我曾被抹黑
【Emily】收「君子之爭」牌匾 鍾國斌：我曾被抹黑
【Emily】「靜默」71年 尖沙嘴鐘樓鐘聲下周再響
【Emily】「靜默」71年 尖沙嘴鐘樓鐘聲下周再響
【Emily】張建宗獲批 任港大客席教授
【Emily】張建宗獲批 任港大客席教授
【Emily】曾陷失語狀態 岑敖暉聽阿Jer新歌被震撼
【Emily】曾陷失語狀態 岑敖暉聽阿Jer新歌被震撼
【Emily】環保少女手寫信贈黃之鋒 籲勿放棄
【Emily】環保少女手寫信贈黃之鋒 籲勿放棄