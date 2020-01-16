大灣區GBA時政一周：粵產假178日 新增10日育兒假

獨生子女5日護理假照顧年長父母

其中，在假期方面，女性在內地規定的98日產假基礎上可再獲80日獎勵假，總計178日；男性有15日陪產假。此外新增育兒假，規定子女3歲以內，父母每年各有10日育兒假期。另為緩解獨生子女照顧父母的壓力，新修條例提出，父母年滿60歲以上的獨生子女，每年有5日護理假；父母患病住院治療的，子女每年有累計不超過15日護理假。

在配合三胎政策上，條例簡化再生育管理，再婚夫妻可以生育3名子女，不再對再婚夫妻之前生育的子女進行合併計算。條例亦刪除與三胎政策相違的制約措施，包括取消徵收社會撫養費、婚育證明違法責任和強制執行等。

生育成本方面，新增生育支持措施，提出各級政府應透過財政、稅收、保險、教育、住屋、就業等支持措施，減輕家庭生養、教育負擔；配租公租房時，可根據未成年子女數量在戶型選擇等方面給予適當照顧。鼓勵機構採用有利於照顧嬰幼兒的靈活休假和彈性工作方式，包括彈性安排工作時間、減少工時、實施遠程辦公等措施，方便家庭照顧嬰幼兒。另外政府應為生育影響就業的婦女提供就業服務。

推動託育服務體系

修訂後條例亦明確要推動建立普惠託育服務體系。鼓勵和引導社會團體興辦託育機構，支持工作場所為員工提供託育服務，有條件的還可以向附近居民開放；支持有條件的幼兒園開設託班，招收適齡幼兒。

廣州建期貨市場風險管理中心

廣州市政府最新發布《促進期貨市場高質量發展打造風險管理中心工作方案》，提出要充分發揮廣州期貨交易所（廣期所）的龍頭帶動作用及建立風險管理中心，包括鼓勵企業利用衍生品工具加強風險管理，運用期貨和期權等工具對冲風險，以及通過期貨現貨聯動等方式，提升產業鏈、供應鏈應對價格波動的風險防範能力。

期貨產品研發亦密鑼緊鼓，廣期所副總經理李震指出，廣期所將研究推出服務綠色發展的相關品種，包括碳排放權期貨、電力期貨以及與新能源產業相關產品，比如工業硅、鋰期貨。此外亦研究推出大宗商品指數類產品，如商品綜合指數期貨，滿足機構在資產配置上的對冲系統性風險需求；另外亦會推出與國際市場互掛的產品，以推動資本市場更高水平的對外開放；最後還會研究推出具有大灣區及一帶一路沿線國家特色的大宗商品板塊，例如咖啡期貨，為相關區域內的產業規避價格風險，提供風險管理的工具。

首個灣區綜合能源服務站營運

由中石化在廣州黃埔區建設的綜合能源服務站日前正式投入營運，該站兼備加油、加氫、充電及光伏發電項目，是大灣區首座能源供應最齊全，服務功能最豐富的綜合能源服務站。

據了解，該綜合服務站有兩台加氫機、兩台可同時為4輛電動車充電的240千瓦直流充電樁。根據中石化與黃埔區政府合作的百億級氫能項目規劃，未來還將在該區建設20座綜合能源服務站。

「Young城Yeah市」推夜間消費

2021年廣州夜間消費節於周一正式展開，是次主題「Young城Yeah市 冬日盛惠」，取諧音「羊城夜市」。夜間消費節由廣州市商務局倡議推動，協調銀聯、美團、阿里巴巴、抖音等平台，與各大商圈、文化旅遊場所等合作，將持續推出推廣夜間消費的活動，除了發放優惠券外，包括領展購物廣場、天德廣場、奧園城市天地、正佳廣場、萬達廣場、中華廣場等也舉辦促銷活動。

呂玉印調任珠海市委書記

再有灣區城市一把手調動，珠海市委書記郭永航擔任廣東省副省長，廣東省委近日決定，由肇慶市委書記呂玉印調任珠海市委書記，而肇慶市委書記一職則由梅州市市長張愛軍接任。

前海首個10萬平方米大型購物中心開業

位於地鐵5號線桂灣站旁的華潤萬象前海購物中心今日開業，面積達10萬平方米，是桂灣商圈至今最大的購物商場。華潤萬象前海走輕奢侈路線，已引入近220個品牌，包括Sandro、Theory、maje等輕奢時裝。

廣州車展閉幕 電動車成主角

中國四大車展之一的廣州車展日前閉幕，據組委會統計，歷時10天的車展共吸引觀眾78.5萬人次。

本屆廣州車展，參展車企紛紛展出新一代高端智能及電動化汽車，而且各大主流汽車品牌的新一代汽車產品已經由概念車轉化成量產車型，逐步走向市場，呈現百花齊放、百家爭鳴之局。同時，受三胎政策影響，七人車於今屆車展亦甚受市民歡迎。