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搗3億詐騙洗錢集團 拘14人

【明報專訊】警方針對一個本地洗黑錢集團，前日進行代號「銀斧」的拘捕行動，拘捕11男3女，包括4名黑幫背景主腦及骨幹成員，凍結共7000萬元。該集團運作超過一年半，清洗包括來自詐騙得來的犯罪得益共3億元。

凍資7000萬 涉24宗騙案

警方昨日在全港多區拘捕14名男女，搜查多個住宅及公司地址，檢獲一批銀行卡、電話及銀行文件等，並凍結涉案戶口共7000萬元。被捕者包括9名本地男子、一名非華裔男子、一名外籍男子及3名本地女子，年齡由20至59歲，所有人仍被扣留調查，警方亦繼續追查資金來源及去向。

警方財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒稱，根據情報及深入調查，發現一個有三合會背景洗黑錢集團，透過戶口收取本地及海外詐騙款項，之後會快速轉走至其他銀行戶口，透過多層戶口互相轉帳清洗黑錢。集團涉於去年1月至今年11月利用本地超過60個銀行戶口清洗最少3億元，部分涉及本地及海外24宗騙案，15名本地與9名外地事主，包括電話騙案、投資騙案及網上情緣騙案，事主總共損失4000萬元，當中最高損失金額1000萬元，事主為66歲退休人士，今年2月接到假扮內地執法機構官員騙徒電話，遭騙去巨款。

一為賓館經理 借地址收文件

被捕人包括洗黑錢集團4名骨幹成員，他們涉以金錢利誘招攬他人開設個人或公司銀行戶口，傀儡戶口持有人可收取500至5000元報酬，其中一集團成員為油麻地一間賓館經理，利用賓館地址，作為戶口登記地址，以收取銀行文件及清洗黑錢。

相關字詞﹕詐騙集團 洗黑錢

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