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港聞二

教師狎男生 社服改囚8月 被告堅稱誣告 官批諉過他人

【明報專訊】任教英文科的中學男教師，2015至2017年在校內非禮兩名當時年約15歲男生，包括撫摸乳頭及搔肚臍。他經審訊被裁定兩項非禮罪成，判處240小時社會服務令。男教師就定罪上訴，律政司亦覆核刑期。案件昨於上訴庭處理，律政司一方稱男教師枉為人師，更變本加厲。上訴庭終駁回男教師定罪上訴，並批准律政司刑期覆核，就兩罪判囚10個月，但考慮教師完成社會服務令及曾還押而扣減兩個月，判囚8個月，須即時服刑。

被告稱事主與同事串謀 官質疑不可行

控方案情稱，被告吳浩楠（35歲）某日趁男生X獨自做功課時跟他聊天，其間突然伸手進X上衣，在X肚臍下搔癢，並指其體毛濃密；他又趁男生Y上完英語提升課後，交談時伸手入Y衣服，撫摸其乳頭及大腿。原審區院法官李慶年判刑稱案情輕微，基於教化導向總比懲罰好，判社會服務令。

指無悔意 質疑原審「社服教化」判斷

代表吳浩楠的大律師陳辭稱，被告與兩名同事有「血海深仇」，且該兩名教師與事主X、Y關係密切，事主報警前夕，校方曾與被告商討升職事宜，與報案時間相當脗合。大律師指出，被告的同事串謀較熟稔的學生誣衊被告非禮，惟遭法官質疑涉案者共同串謀的可行性，並認為被告堅稱被誣告是「諉過他人」，且沒悔意，質疑原審法官判處社會服務何以教化被告。

律政司一方則稱，本案有數項加刑因素，包括重複犯案、違反誠信、雙方年齡差距大，形容被告枉為人師，其後更變本加厲，即時監禁是唯一選項。律政司一方重申，有悔意是判處社會服務令的條件，惟被告堅稱遭誣告，即使被告完成社會服務令，期間曾還押3周，也不足以反映本案嚴重。

【案件編號：CAAR6、CACC 96/21】

相關字詞﹕上訴庭 刑期覆核 非禮學生 中學教師

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