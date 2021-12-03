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幼園6學生咳嗽請病假 稱「沒有發燒」一度沒呈報

【明報專訊】本港近日轉涼，天文台昨晨錄得最低14.6℃，流感樣病例上升。位於何文田的聖馬可堂白普理幼稚園周一（11月29日）有6名學生因咳嗽或流鼻水請假，校方向家長發通告，稱因學生均「沒有發燒」，故沒向當局申報。該校昨日再發通告，稱3名上呼吸道感染學生中，兩人出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，症狀與感染新冠病毒相似，故按衛生防護中心指示納入強制檢測，今日起停課5天。

徵狀似新冠納強檢 停課5天

該校校長梁玉心稱，如早前發出的家長通告所述，學生均沒發燒，未上報衛生防護中心，對此過程處理敏感度不足，對引起家長憂慮致歉。她說周二收到衛生防護中心查詢後，已用1比49漂白水清潔校園，連日呈報學生病假，至昨有一名學生發燒、兩名學生咳嗽，學校呈報後，獲通知要停課。

另外，衛生防護中心昨公布位於天水圍的東華三院九龍崇德社幼兒園爆發上呼吸道感染，涉30名學童及2名職員，該校要停課至少5天作清潔及執行強制檢測公告。

昨刊出的《流感速遞》顯示，目前季節性流感活躍程度維持低水平，在學校及院舍方面，過去一周衛生防護中心錄得一宗學校流感樣疾病爆發報告，涉4人，較一周前兩宗共涉10人下跌。過去一周在定點普通科門診及私家診所呈報的流感樣病例平均比率則上升，前者由前一周的每千個診症0.9宗升至1.1宗，後者則由19.2宗升至21宗。

（新冠疫情）

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