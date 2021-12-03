幼園6學生咳嗽請病假 稱「沒有發燒」一度沒呈報

徵狀似新冠納強檢 停課5天

該校校長梁玉心稱，如早前發出的家長通告所述，學生均沒發燒，未上報衛生防護中心，對此過程處理敏感度不足，對引起家長憂慮致歉。她說周二收到衛生防護中心查詢後，已用1比49漂白水清潔校園，連日呈報學生病假，至昨有一名學生發燒、兩名學生咳嗽，學校呈報後，獲通知要停課。

另外，衛生防護中心昨公布位於天水圍的東華三院九龍崇德社幼兒園爆發上呼吸道感染，涉30名學童及2名職員，該校要停課至少5天作清潔及執行強制檢測公告。

昨刊出的《流感速遞》顯示，目前季節性流感活躍程度維持低水平，在學校及院舍方面，過去一周衛生防護中心錄得一宗學校流感樣疾病爆發報告，涉4人，較一周前兩宗共涉10人下跌。過去一周在定點普通科門診及私家診所呈報的流感樣病例平均比率則上升，前者由前一周的每千個診症0.9宗升至1.1宗，後者則由19.2宗升至21宗。

（新冠疫情）