阿聯酋航班前後11人染Delta 疑機艙交叉感染 一機組人員曾進社區

迪拜經曼谷抵港 6人病毒基因排序相同

昨新增6宗個案包括一名22歲男子，他於11月21日乘阿聯酋航空EK384航班，從巴基斯坦經阿聯酋抵港，其7名家人日前已先後在機場或檢疫中心確診。衛生防護中心表示，除該家庭群組，同一航班還有3宗早前已確診的個案或有流行病學關聯，包括一名在曼谷上機的17歲女子，以及一對從印度經迪拜抵港的七旬夫婦，其中17歲女子、七旬夫婦及8人家庭當中6人病毒基因排序相同，顯示6人可能有流行病學關連，或是8人家庭群組在艙內因個人接觸及共用洗手間將病毒傳給其他3宗個案的患者。上述11人中，兩人坐商務客位，其餘9人坐經濟客位。

衛生防護中心表示，航班有74名乘客，包括上述11人群組、另一宗不屬同一群組的個案、4人為密切接觸者在竹篙灣檢疫，其餘57人仍在檢疫酒店，未有人驗出陽性。航班餘下一名乘客為本地機組人員，是豁免檢疫者，抵港後在檢疫酒店自我隔離至上月27日後返回社區，中心昨稱已將他送到檢疫中心。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，雖然航班應有足夠換氣量，但新冠患者病毒排放量通常很高，且航班上乘客距離近、共處時間長，空氣中的病毒或傳染其他人，另亦可能透過接觸和共用洗手間等交叉感染。他說，同機機組人員已出社區，對社區有風險，認為該機組人員應檢疫14日。

芬蘭韓國等5國周日起納高風險

此外，因應多地錄得Omicron變種病毒輸入個案，政府周日（5日）起將芬蘭、迦納、韓國、挪威和沙特阿拉伯列為A組高風險地區，只有已打疫苗港人可從當地返港。

日前有感染Omicron旅客在機場滯留多日，政府昨公布下周三（8日）起要求所有從海外和台灣來港轉機的旅客，須持72小時病毒檢測陰性證明，並已建議機管局收緊轉機客逗留安排，包括加強執行在禁區內轉機旅客的感染控制措施，以及收緊需長時間等候轉機者的隔離安排。

美國返港女子確診 安田邨一廈圍封

至於本港首名Omicron患者，即在酒店檢疫時戴氣閥口罩傳播病毒的36歲印度籍男子，住院約半個月後已出院。不過，據最新安排，病人出院後須再到臨時醫院隔離14天。另外，一名已打兩針復必泰的28歲女子上月底前往美國，前日抵港時驗出帶L452R變異株，病毒數值（CT Value）少於30，政府昨晚對病人居住的藍田安田邨安健樓圍封檢測，她在中環畢打街會德豐大廈10樓工作，該處被納入強制檢測名單。

明報記者

（新冠疫情）