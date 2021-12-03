港聞

港聞二

政法委書記：港築牢網絡防線 維護國家政權安全

【明報專訊】中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨昨在《人民日報》撰文，指面對香港局勢一度出現嚴峻局面，推動建立「健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，堅定支持香港特別行政區依法止暴制亂、恢復秩序，推動香港局勢實現了由亂到治的重大轉折。

駱惠寧料周六政府座談演說

另外，12月4日（周六）是國家憲法日，據了解，特區政府將舉行座談會，按過去慣例中聯辦主任駱惠寧料會發表講話。政制及內地事務局回覆稱，會適時公布。

郭聲琨在《人民日報》的文章表示，加強國家安全體系和能力建設，能有效防範、化解和處置各類政治安全風險，在紛繁複雜的國際亂象和快速深刻的經濟社會變革中，有力維護了國家政治安全，形容這是「平安中國」的首要標誌。

郭表示，面對外部極端打壓遏制，充分發揮制度優勢，統籌資源力量，有效防範應對相關安全和法律風險，加強國家海外利益保護，堅決維護了國家主權、安全、發展利益。

對於香港，他稱面對敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂等活動，採取有力措施嚴密防範、嚴厲打擊，築牢網絡安全防線，堅定維護了國家政權安全、制度安全、意識形態安全。他又說，面對全球恐怖活動多發高發的大環境，有力防範和打擊暴力恐怖犯罪，實現了反恐怖鬥爭形勢根本性好轉。

相關字詞﹕駱惠寧 中聯辦主任 人民日報 郭聲琨 國家憲法日

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