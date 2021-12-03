法律界論壇 陳曉鋒問掌律師會貢獻 林新強：設康體會團結業界

【明報專訊】律師會前會長林新強和香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒昨參與香港中律協線上法律界選舉論壇。陳曉鋒稱，若當選，服務重點在中小型律師樓和年輕律師，建議設基金支援年輕律師北上開展事業；林新強稱若當選會提出修例，如業界同意，希望讓年輕大律師可以先在律師樓工作，「儲夠客可以返去做大律師」。
2014年，正擔任律師會會長的林新強對《一國兩制白皮書》的回應被指不當，會員通過對他的不信任動議，他稱為免專業內部出現撕裂而辭任。陳曉鋒昨問林新強任內最令業界滿意的事，林稱是成立康體會，團結業界，最開心見到年輕律師「搵到對象」，有3對律師因而結婚，以及在球場認識後，日後打官司對對手更多信任。
陳曉鋒稱，中小型律師行受疫情打擊很大，即使做「平安紙」，街坊亦討價還價，專業尊嚴受損；並提到有人在大小選舉都會「吹雞」叫大家投票，但「選完一句多謝都無」。他在總結時說， 很多人問他參選是否獲某方面「祝福」，他說是獲法律界選民和港人祝福。
對於大律師公會處理投訴的機制如何改善，林新強稱可多問投訴人取資料，而非收到投訴便找大律師查問；並可設「牛肉乾」罰款機制，處理較輕微的投訴。
陳祖恒質疑取資源工作無成果
鍾國斌：立法需懂游說 你未必識
另外，港台昨舉行紡織及製衣界選舉論壇，陳祖恒、自由黨鍾國斌同場辯論。被問修改制度後界別選民人數減少，如何反映非選民的聲音，鍾承認選民人數大幅減少，有業界問及如何重新成為選民，他說近日走訪公司時，已向公司說明可加入指明商會，重新成為選民。陳則強調，目前選民基礎有足夠代表性，屬均衡參與，鼓勵公司加入商會成選民。
兩人不時針鋒相對，鍾國斌表示會推動政府就「付款保函」（payment guarantee）立法，保證出口商能收回款項。陳祖恒質疑鍾過去的工作無成果，「（問政府）取資源最終無結果，我都是有點擔心，我想我去做（議員）會比較好」；鍾回應稱「立法是不需要特別資源，需要懂得如何lobby（游說）政府，我相信你就未識」。
（立法會選舉）
相關字詞﹕法律界 紡織及製衣界 功能組別 立法會選舉 2021