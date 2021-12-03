法律界論壇 陳曉鋒問掌律師會貢獻 林新強：設康體會團結業界

2014年，正擔任律師會會長的林新強對《一國兩制白皮書》的回應被指不當，會員通過對他的不信任動議，他稱為免專業內部出現撕裂而辭任。陳曉鋒昨問林新強任內最令業界滿意的事，林稱是成立康體會，團結業界，最開心見到年輕律師「搵到對象」，有3對律師因而結婚，以及在球場認識後，日後打官司對對手更多信任。

陳曉鋒稱，中小型律師行受疫情打擊很大，即使做「平安紙」，街坊亦討價還價，專業尊嚴受損；並提到有人在大小選舉都會「吹雞」叫大家投票，但「選完一句多謝都無」。他在總結時說， 很多人問他參選是否獲某方面「祝福」，他說是獲法律界選民和港人祝福。

對於大律師公會處理投訴的機制如何改善，林新強稱可多問投訴人取資料，而非收到投訴便找大律師查問；並可設「牛肉乾」罰款機制，處理較輕微的投訴。

陳祖恒質疑取資源工作無成果

鍾國斌：立法需懂游說 你未必識

另外，港台昨舉行紡織及製衣界選舉論壇，陳祖恒、自由黨鍾國斌同場辯論。被問修改制度後界別選民人數減少，如何反映非選民的聲音，鍾承認選民人數大幅減少，有業界問及如何重新成為選民，他說近日走訪公司時，已向公司說明可加入指明商會，重新成為選民。陳則強調，目前選民基礎有足夠代表性，屬均衡參與，鼓勵公司加入商會成選民。

兩人不時針鋒相對，鍾國斌表示會推動政府就「付款保函」（payment guarantee）立法，保證出口商能收回款項。陳祖恒質疑鍾過去的工作無成果，「（問政府）取資源最終無結果，我都是有點擔心，我想我去做（議員）會比較好」；鍾回應稱「立法是不需要特別資源，需要懂得如何lobby（游說）政府，我相信你就未識」。

（立法會選舉）