被圍攻黃又藍 潘焯鴻：怕建制派投我？ 無回應是否擁護國安法 稱23條須市民接受

梁熙贈黃藍絲帶

吳秋北送「變」字

港島東由3名建制派對壘一名非建制派，潘焯鴻昨日被輪流質疑政治立場。民建聯梁熙指潘只懂得「吹哨和踢爆」，贈與對方黃、藍絲帶各一條，形容對方隨時「轉色」，政治立場「時藍時黃」。工聯會吳秋北則手寫「變」字送給潘焯鴻，稱潘在「『黑暴』以來自稱淺黃……今日（立場）搖身一變」。

廖添誠追問國安法 潘：第二題

新民黨廖添誠連番追問潘焯鴻是否擁護國安法，批評潘「一時反對國安法，現在為參選擁護國安法」；潘焯鴻無正面回應，反問是否「怕建制派都投票給我？」，又一度嘗試轉移話題「夠喇，第二題」。潘焯鴻最終回應23條立法，認為屬憲制責任，無人可以反對，但認為政府事前應展開諮詢，若法例條文內容清晰、符合《基本法》框架且獲市民接受，他會支持立法。

廖添誠促「最低傷害」處理野豬

另一辯論焦點落於漁護署近日捕殺野豬。廖添誠形容野豬問題失控，批評絕育工作不理想，且非法餵飼的檢控數字低，當局責無旁貸，目前應用「最低傷害野豬的方式處理問題」，同時加強針對非法餵飼的執法；廖添誠否認「人道屠殺」的說法。

梁熙表明不贊成捕殺野豬，認為政府應先做好野豬絕育，並增加非法餵飼的刑罰。吳秋北則表示，政府應「捕捉、絕育、轉移」三管齊下，將野豬轉移至無人島。

潘焯鴻則批評特區政府尸位素餐，出現野豬襲人事件後「指手劃腳」，認為有官員需要問責。

吳秋北指有人「黑暴」思維

總結時，潘焯鴻批評建制派候選人不斷談政治、不談民生，在民生議題上亦「不熟書」，呼籲選民不要「躺平」、外出投票。吳秋北不點名批評，有候選人具「黑暴」的思維，如進入議會則「香港無運走」。廖添誠表示，過去兩年香港撕裂，未來應聚焦經濟、民生發展。梁熙則批評潘焯鴻在23條立法的立場反覆，形容是「今日的他，打倒昨日的他」。

明報記者

（立法會選舉）